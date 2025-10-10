Trei încercări eșuate de aterizare

Piloții transportau pasageri din Pisa, Italia, către Prestwick, Scoția, vineri seara, dar vânturile puternice de până la 160 km/h au împiedicat aterizarea. După trei tentative eșuate de a atinge pista, piloții au emis un apel de urgență și s-au îndreptat rapid spre Manchester, unde vremea era mai calmă.

Avionul mai avea doar 220 kg de combustibil rămas în rezervoare când a aterizat în cele din urmă, conform unei imagini a ceea ce pare a fi un jurnal tehnic scris de mână. Piloții care au examinat imaginea au declarat că aceasta ar fi fost suficientă pentru doar cinci sau șase minute de zbor.

Investigația oficială

„Ryanair a raportat acest incident autorităților relevante vineri, 3 octombrie. Întrucât acesta face acum obiectul unei investigații în curs, la care cooperăm pe deplin, nu putem face comentarii”, a spus un purtător de cuvânt al companiei aeriene.

Air Accidents Investigation Branch a confirmat joi că a deschis o investigație după ce a fost notificată de Ryanair.

Experiența pasagerilor

Un pasager de la bord a povestit ceea ce se crede a fi fost o încercare de două ore de a face o aterizare în siguranță, spunând că avionul a făcut două încercări de a ateriza la Prestwick, înainte de a se îndrepta spre Edinburgh și în cele din urmă Manchester.

„Toată lumea era calmă până la coborâre; am fost zguduiți destul de mult. Erau câțiva oameni îngrijorați la a doua încercarea de coborâre, deoarece puteam simți că avionul se chinuia”, a declarat un pasager.

De asemenea, pasagerii au fost transportați de la Manchester la Prestwick, ajungând cu 10 ore mai târziu decât ora programată de sosire de 18.00, vineri.

