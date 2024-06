În postarea sa de pe Telegram, GUR nu a precizat cum a fost lovit avionul Su-57 sau ce unitate a armatei ucrainene a efectuat operaţiunea.

Un popular blogger militar rus prorăzboi, care îşi spune Fighterbomber şi se concentrează pe aviaţie, a declarat că informaţiile referitoare la lovirea avionului Su-57 sunt corecte şi că atacul a fost executat de o dronă.

GUR a declarat că aeronava era parcată pe aerodromul Ahtubinsk, din regiunea Astrahan, care se află la circa 590 km de liniile de front din Ucraina.

