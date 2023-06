Cei doi piloți, trei însoțitori de bord și 96 de pasageri nu au fost răniți, potrivit unui cumunicat al companiei aeriene americane.

„Deși acesta este un incident rar, echipajele de zbor se antrenează intens pentru a gestiona în siguranță mai multe scenarii. Le cerem scuze clienților noștri pentru experiența lor neplăcută”, a precizat Delta Air Lines.

„Echipajul a fost uimitor și piloții au aterizat fără probleme!”, a fost mesajul unui utilizator Twitter, care a pretins că s-a aflat la bordul aeronavei.

Personalul stației aeroportului de pompieri din Charlotte a fost la fața locului, dar nu s-au raportat flăcări sau incendii la aeronavă.

So this just happened…

On Delta flight 1092 and we just landed in Charlotte, without nose gear! The crew was amazing and the pilots landed it smoothly! @Delta pic.twitter.com/W6T6WdejpB