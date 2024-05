De Paște, Laurette Atindehou a petrecut românește și a mers în Maramureș împreună cu fiica ei, Serena. Fotomodelul a dezvăluit că a filmat deja câteva videoclipuri pentru următoarele piese și că va cânta muzică populară alături de Dianna Rotaru. Laurette a mers la pensiunea managerului ei Rareș Bota din comuna Cernești, unde a petrecut alături de noii săi colegi și unde s-a simțit extraordinar de bine.

Fotomodelul a avut numai cuvinte de laudă despre experiența sa în Maramureș și mărturisește că a început cu muncă chiar din a doua zi de Paște.

„Am avut parte de o adevărată experiență culinară și de o oază de liniște, în Maramureș, la cabana managerului meu Rareș Bota, din comuna Cernești. Am sărbătorit Paștele cu oameni faini, cu tradiții și obiceiuri nemaipomenite. Horinca, vinul și gătitul mielului au fost la înălțime! Am participat la slujba de Înviere, iar a doua zi am început un nou proiect muzical. Am filmat și mai multe videoclipuri la diferite piese, sfătuită de managerul meu. O să anunțăm când anume o să fie premiera.

Am deja o piesă de muzică populară realizată împreună cu Dianna Rotaru, un duet, intitulată «Floare de mălin»”, a declarat Laurette, pentru Click!.

Recent, ea a anunțat că își vinde casa din Tunari, pentru că își dorește să se mute din România. Cu toate acestea, se pare că Laurette încearcă să își construiască o carieră în muzică aici.

Câți bani cere Laurette pe vila cu patru dormitoare din Tunari

O bună perioadă de timp, Laurette, fotomodel și fostă asistentă de televiziune, a locuit în Franța cu Serena, fiica ei, care mergea la o școală acolo. De ceva vreme, ele au revenit în România, conform spuselor ei, copila sa nu se adaptase la școală.

În acest timp, Laurette s-a ocupat de salonul de masaj pe care îl are în București și anunță planuri mari, dar nu în România. Și-a scos la vânzare casa din Tunari în care locuiește, iar peste ceva vreme se gândește să se mute din nou din România.

Cumpărată în anul 2019, casa pe care a scos-o la vânzare Laurette e în Tunari, în nordul Bucureștiului. Vila e foarte spațioasă, cu mai multe camere și băi, are chiar și o curte cu gazon și o zonă de terasă. „Casa am achiziționat-o în anul 2019. Cred că au trecut aproape 5 ani. Este o casă foarte frumoasă, cu 4 dormitoare, 3 băi, living, bucătărie, grădină, terasă.

Și am scos-o la vânzare pentru că planul meu este să ne mutăm definitiv din țară. Nu știu dacă o să-mi cumpăr o altă locuință în România, însă, momentan, casa este pusă la vânzare. Așa că cine este interesat să mă contacteze”, a spus Laurette, care cere peste 200.000 de euro pe reședința sa.

„Prețul casei din Tunari este de 240.000 de euro”, a zis ea pentru Ciao.

