Boeingul 767-3S2F FedEx venea gol de pe Aeroportul Paris Charles de Gaulle, pe 8 mai 2024, cu puțin timp înainte de ora 7:50, după un zbor de trei ore, când serviciile de urgență au fost fotografiate la aeroport, așteptând avionul.

Într-un videoclip distribuit pe rețelele sociale, pilotul FedEx se bazează pe toate abilitățile și experiența sa pentru a ateriza folosind doar trenul principal de aterizare din spatele avionului.

İstanbul Havalimanı, burnu üzerine iniş yapan FEDEX'e ait Boeing 767 uçağına anında yangın müdahalesi yaparak yangını önledi pic.twitter.com/HtA5pBdea9 — Avionot (@avionot) May 8, 2024

După ce a reușit aterizarea incredibilă, partea din față a avionului coboară în cele din urmă pe pistă, provocând nori de fum și scântei. Fotografiile publicate în urma aterizării de urgență au arătat partea din față a aeronavei sprijinită pe sol.

İstanbul Havalimanında gövde üzeri iniş yapan uçağa ait haberi ilk kez az önce burada okudunuz. Ve şimdi o olaya ait görüntüler de ilk kez ve sadece @herdem_aviation ‘da (İnstagram) pic.twitter.com/agUDbTNVbX — herdem_aviation (@muratherdemm) May 8, 2024

Pilotul FedEx ar fi fost instruit să execute acest tip de aterizare de urgență, dar incidentul reflectă un nivel incredibil de competență, scrie sursa citată. Potrivit relatărilor din presa locală, pilotul a raportat probleme cu trenul de aterizare și a efectuat o trecere pe deasupra pistei, pentru ca echipamentul să fie inspectat manual.

FedEx Boeing 767-300 Cargo aterrou em Instambul sem o trem de proa descido. Antes o avião fez uma passagem baixa sobre a torre de controlo para confirmar visualmente o problema. Estrutura do 767 aguentou perfeitamente o impacto com a pista. Estas coisas acontecem (muito… pic.twitter.com/9ZWr6HaCVu — José Correia Guedes (@cpt340) May 8, 2024

În urma inspecției s-a luat decizia ca pilotul să inițieze o aterizare de urgență, care a fost efectuată cu succes. În urma incidentului nu s-au raportat răniți.

Pista unde a aterizat avionul cargo a fost închisă temporar, dar traficul aerian a continuat pe celelalte piste, a transmis operatorul aeroportuar IGA.

