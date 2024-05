Dincolo de cariera lui în muzică, Mihai Mărgineanu e cunoscut publicului larg și datorită apariției sale în serialul „Las Fierbinți”, de la Pro TV. Când nu e pe scenă, la filmări sau când nu pilotează avionul pe care îl are, actorul petrece timp de calitate cu familia lui.

E căsătorit cu Andreea Mărgineanu din anul 2008 și au doi copii. Ieri, 7 mai, Mihai Mărgineanu și soția au împlinit 19 ani de relație și au sărbătorit în Spania, la malul mării. Intrat în direct în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, actorul a zis:

„Da, astăzi facem 19 ani. Este! (n.r. un motiv de bucurie). Nici nu știi ce să zici la o aniversare de asta. «Mulți înainte» sau «Săracii de ei». Habar nu ai ce să zici, dar e bine una peste alta”, a declarat Mihai Mărgineanu, în direct, la Pro TV.

Următoarele zile, actorul și soția se bucură de o vacanță în Andaluzia, Spania, după ce ziua de 1 Mai actorul a petrecut-o în Vama Veche.

„Îmi iubesc familia. Încerc să nu fiu atât de ordinar și de urât, și de prost”

Mihai Mărgineanu și Andreea, cea care i-a devenit soție în anul 2008, pe plaja din Vama Veche, s-au cunoscut cu mulți ani în urmă, în 1983, căci au fost vecini. „Eu am cunoscut-o pe Andreea în blocul din Pantelimon în 1983, eu locuind la etajul 8 și ea la 10, pe aceeași scară. Ea avea 7 ani, eu 14 ani, deci nu mă interesa absolut deloc.

În schimb, mama ei era cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată, astfel că toată partea masculină a blocului 29A era îndrăgostită de ea. Inclusiv tatăl meu, iar mama nu avea nicio problemă, pentru că și ea vedea cât de frumoasă era Venera, soacră-mea!”, a mărturisit artistul într-un interviu acordat viva.ro.

Ulterior, ea s-a mutat cu familia în București, acolo unde avea să se revadă cu Mihai Mărgineanu. În 2005 cei doi s-au reîntâlnit la Teatrul Național, la o piesă de teatru, iar 3 ani mai târziu și-au unit destinele într-un cadru deosebit, la malul mării.

Invitat în 2023 în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, actorul a fost întrebat: „Cât de mult vă iubiți nevasta?”, Mihai Mărgineanu a răspuns: „Foarte mult, eu am avut mare noroc să nu mă îndrăgostesc din prima, adică eu mi-am iubit nevasta din prima”, a spus el.

„Am avut noroc s-o iubesc din prima și atunci orice mi-ar face ea eu tot o iubesc”

„Mie mi se pare că îndrăgostitul cu dragostea nu au treabă una cu alta, îndrăgostitul e o stare pe care foarte multă lume o consideră dragoste. Nu, e total diferit, după părerea mea umilă, un bătrân trecut prin viață. Am avut noroc s-o iubesc din prima, și atunci orice mi-ar face ea eu tot o iubesc, nu am ce să-i fac. Faptul c-o iubesc este un noroc. Dacă nu o iubeam, nu era bine deloc nici pentru mine, nici pentru ea, pentru nimeni”, a declarat Mihai Mărgineanu.

„Și nu pentru că am urmat sfatul lui taică-miu, cu asta nu te joci, să-ți spui tu că o s-o iubesc sau o să-l iubesc, așa s-a nimerit. Este totul un noroc, tot un 6-6 pe care îl dai sorții la jocul de table. Apropo, să știi că știu să joc și alte jocuri, nu doar table. Dar sunt foarte bun jucător de table și mi-am dat seama că atunci când ai o stare psihică bună câștigi. Cred că și în viață e la fel”, a mai zis actorul la Kanal D.

„Eu îmi iubesc foarte mult soția și foarte mult familia și încerc să nu fiu atât de ordinar și de urât, și de prost, și de cum aș putea să fiu în realitate, dacă nu m-aș controla un pic”, a încheiat Mărgineanu.

