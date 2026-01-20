„Credeam că așteptăm un autobuz sau să se deschidă ușile”

Pasagerii au trecut de controlul de securitate, li s-au verificat pașapoartele și le-au fost scanate cărțile de îmbarcare. Totuși, în loc să fie urcați în avion, au fost direcționați pe o scară de acces, unde au rămas blocați timp de până la 40 de minute, fără explicații clare.

Matt, un pasager din Denton care călătorea împreună cu fiul său, a povestit pentru Manchester Evening News că totul a părut normal la început.

„După ce au fost chemați pasagerii din primele rânduri, ni s-a anunțat și nouă îmbarcarea. Am coborât pe scări, pentru că așa făcea toată lumea”, a spus el. „Mentalitatea de turmă a funcționat. Am crezut că așteptăm un autobuz care să ne ducă la avion”.

Timpul a trecut însă, iar explicațiile au lipsit. „Am stat 10 minute, 20, 30 și ne întrebam ce se întâmplă. Eram literalmente blocați ca niște animale în cușcă”, a declarat Matt.

Avionul a plecat cu tot cu bagaje. Au primit vouchere

Potrivit martorilor, un angajat al aeroportului a ajuns în cele din urmă pe pistă și i-a informat pe pasageri că avionul decolase deja. La bord se aflau și bagajele lor. Grupul era format din cel puțin 35 de persoane. Pasagerii au fost ulterior informați că a existat o „eroare la indicațiile de pe scări”, care a dus la această situație.

„Sunt uluit că nu se face o numărătoare a pasagerilor. Avionul avea cel puțin 36 de locuri libere. Ai crede că pilotul întreabă dacă zborul este complet”, a spus Matt.

În timp ce așteptau să afle ce urmează, pasagerii au primit vouchere de 10 lire sterline din partea companiei aeriene. Unii dintre ei erau vârstnici, iar Matt a spus că fiul său, care suferă de anxietate, a fost profund afectat de incident.

„E ca un episod din Fawlty Towers. Nu credeam că așa ceva se poate întâmpla”, a mai spus el. „Ne-au spus că nu s-a mai întâmplat niciodată”.

Reacția Jet2: „Investigăm de urgență”

Într-un comunicat oficial, un purtător de cuvânt al Jet2 a confirmat incidentul.

„Suntem conștienți că zborul LS879 de la Manchester la Alicante a decolat fără câțiva clienți în această dimineață și investigăm situația de urgență la aeroport”, a transmis compania. „Echipa noastră are grijă de acești clienți și am aranjat deja alte zboruri spre Alicante pentru astăzi. Le cerem scuze clienților afectați”.

Pentru pasagerii lăsați pe pistă însă experiența rămâne una greu de uitat: erau pregătiți de vacanță, dar au rămas privind avionul care pleca fără ei.

