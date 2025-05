Un avion s-a prăbușit în San Diego

Incidentul tragic a avut loc joi, în jurul orei locale 3.45, când un Cessna 550 s-a prăbușit în cartierul Murphy Canyon. Avionul transporta șase persoane. Autoritățile presupun că toți pasagerii au decedat în urma accidentului.

✈️🚨 Plane Crashes Into San Diego Neighborhood — At Least 15 Homes Affected! 🔥 Smoke & Debris Everywhere pic.twitter.com/qggZstbMeq — World War 3 (@Worldwar_3_) May 22, 2025

Accidentul a avut consecințe devastatoare pentru zona rezidențială. O casă a fost distrusă complet, iar alte 10 au suferit avarii.

Mașini carbonizate și resturi incendiare au rămas împrăștiate pe străzi. Aproximativ 100 de locuitori au fost evacuați, iar opt persoane aflate la sol au fost rănite.

„A fost cu siguranță îngrozitor, dar uneori trebuie doar să-ți pleci capul și să te apropii de un loc în siguranță.”, a spus Christopher Moore, un locuitor din zonă.

Celebrități, printre victime

Dave Shapiro, cofondator al Sound Talent Group, a fost confirmat printre victime.

Agenția sa de talente a emis un comunicat exprimându-și durerea: „Suntem devastați de pierderea cofondatorului, colegilor și prietenilor noștri”.

Dave Shapiro – Sound Talent GroupSound Talent Group – Foto X

Sound Talent Group, agenția sa, reprezenta trupe rock de renume precum Sum 41, Story of the Year și Pierce the Veil.

Se presupune că și Daniel Williams, fostul baterist al trupei The Devil Wears Prada, s-ar fi aflat la bordul avionului. Postări recente pe rețelele sociale îl arătau pe Williams în avion alături de Shapiro.

Trupa The Devil Wears Prada a postat un omagiu emoționant pe Instagram: „Fără cuvinte. Îți datorăm totul. Te iubim pentru totdeauna.”

Investigația, în curs

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) a început o anchetă amănunțită a accidentului.

Elliot Simpson, anchetator NTSB, a oferit detalii preliminare: „Avionul a plecat din New Jersey miercuri seară, în jurul orei locale 23.15, apoi s-a oprit în Wichita, Kansas, pentru realimentare.”

Simpson a menționat că aeronava pare să fi lovit două linii de înaltă tensiune înainte de a se prăbuși, dar a subliniat că este prea devreme pentru a stabili cauza exactă a accidentului.

Dan Eddy, adjunctul șefului Departamentului de Pompieri din San Diego, a descris scena ca fiind una de haos total: „Sunt părți din avion peste tot. Așa cum era de așteptat, ceva atât de mare, la o asemenea viteză, se va împrăștia în toate direcțiile”.

Imaginile de la fața locului arată mașinile carbonizate împrăștiate pe stradă.

Autoritățile locale continuă eforturile de curățare a zonei afectate.

Comunitatea din San Diego este în stare de șoc, iar multe familii au fost strămutate temporar din casele lor.

