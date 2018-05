La bordul avionului, care se îndrepta spre Guyana, se aflau 107 pasageri.

UPDATE ora 21:00. Inițial, media a prezentat avionul prăbușit ca aparținând companiei aeriene Cubana de Aviacion. Avionul fusese, însă, închiriat de compania aeriana Cubana, care a fost nevoită, recent, să scoată din uz o parte din flota sa de avioane din cauza vechimii acestia. În completare, agenția cubaneză de presă Prensa Latina notează că aparatul care s-a prăbușit aparține companiei aeriene mexicane Damojh.

UPDATE ora 20:45. Mai mulți oficiali guvernamentali, precum și președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, au ajuns la locul tragediei, alături de medici și infirmieri. La fața locului au fost trimise mai multe ambulanțe.

Câteva persoane care locuiesc în zonă au declarat că mai mulți supraviețuitori au fost preluați de ambulanțe, conform cbsnews.com.

Cauzele prăbușiri avionului nu sunt cunoscute încă.

UPDATE. Avionul s-a prăbușit după câteva momente de la decolare, la ora locală 12:30 PM. În momentul impactului cu solul, avionul Boeing 737 a explodat.

Plane crash in Cuba, American flight crashed shortly after take off ? #cuba #planecrash pic.twitter.com/W4IuiIaF1K

— Matt Blakeley (@blakeley1990) May 18, 2018