După consultări cu controlorii regionali, echipajul aeronavei a decis să survoleze mai bine de o oră Golful Ajaccio, în timp ce pompierii aeroportului încercau să intre în contact cu controlorul. Cum acesta nu răspundea, a fost alertată jandarmeria.

Din cauza încuietorilor de siguranță, accesul în turn a fost întârziat, însă personalul a reușit într-un final să pătrundă și l-a găsit pe controlor dormind la birou în timpul programului. Odată trezit, acesta a aprins luminile pistei și a autorizat aterizarea, care s-a desfășurat fără probleme.

„În toată cariera mea nu am întâlnit o astfel de situație. Am făcut un mic tur, dar nu a fost panică. Toți au rămas calmi”, a declarat căpitanul aeronavei, care a adăugat că pasagerii au tratat incidentul cu bună dispoziție.

Controlorul a fost testat pentru consum de alcool și droguri, rezultatele fiind negative. Aeroportul din Ajaccio, unde operează zilnic peste 50 de zboruri comerciale, a refuzat să comenteze, la fel ca Autoritatea Aviației Civile din Franța. Avionul era pregătit să fie redirecționat spre Bastia, în nord-estul insulei, dacă situația nu se rezolva.

Controlorii francezi de trafic aerian, funcționari publici printre cei mai bine plătiți din lume — unii cu venituri de până la 120.000 de euro pe an — au organizat în ultimii ani greve frecvente, invocând lipsa de personal și condițiile de muncă dificile, care generează oboseală și stres.

Mulți dintre ei ies la pensie anticipat, între 50 și 59 de ani, beneficiind de pensie integrală. Eurocontrol a arătat că Franța se numără printre țările europene cu cele mai perturbatoare greve din domeniul aviației.

