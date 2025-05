New onboard footage from Ukraines intelligence service confirms that the Ukrainian SAM USV did not shoot down a Russian helicopter.



Un avion de vânătoare Su-30 rusesc, doborât

Agenția de informații militare GUR a anunțat sâmbătă că unitatea Group 13 a distrus un avion de vânătoare Su-30 rusesc.

Ministerul Apărării din Kiev a publicat imagini care par să arate momentul în care drona ucraineană a țintit avionul înainte de a-l doborî.

Su-30SM2 este un avion de luptă multirol rusesc cu două locuri din generația a patra, aflat în serviciu din 1990. Avionul este conceput pentru a distruge ținte aeriene și are un cost de peste 50 de milioane de dolari, potrivit Defense România.

Su-30SM2 este cea mai recentă variantă de modernizare, capabilă să transporte până la zece unități de armament cu rachete și bombe. Este echipat cu un tun automat de 30 mm cu 150 de muniții puternic explozive, având o capacitate totală de încărcare de luptă de 4.000 kg.

Strategia dronelor maritime

Ucraina a adoptat strategia utilizării dronelor pentru a concura cu forțele militare superioare ale Rusiei. Dronele maritime ucrainene au provocat daune semnificative flotei rusești din Marea Neagră.

Întâlnire Zelenski-Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că întâlnirea sa cu președintele american Donald Trump la funeraliile Papei Francisc a fost cea mai bună pe care au avut-o împreună. Conform The Independent, cei doi lideri au convenit că un armistițiu de 30 de zile ar fi un prim pas corect spre pace în Ucraina.

Atacuri continue ale Rusiei

În timp ce Ucraina raportează succese, atacurile Rusiei continuă. Oficialii ucraineni au anunțat că cinci persoane au fost ucise și 61 rănite într-un atac masiv cu drone și rachete peste noapte.

Aceste evenimente subliniază escaladarea conflictului și utilizarea crescândă a tehnologiei avansate în război. Ucraina continuă să caute modalități inovatoare de a se apăra împotriva forțelor rusești superioare numeric.

