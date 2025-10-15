Aeronava aparținând guvernului american, la bordul căreia se afla secretarul de război al SUA, Pete Hegseth, a fost forțată să declare stare de urgență și să devieze traseul către o bază RAF din Marea Britanie.

Boeingul C-32A, o versiune militară a Boeingului 757, zbura spre Washington DC din Bruxelles, unde Hegseth participase la reuniunea NATO. Avionul a declarat stare de urgență deasupra Oceanului Atlantic.

Asistentul secretarului apărării pentru afaceri publice, Sean Parnell, a confirmat că avionul lui Hegseth a efectuat o aterizare neprogramată în Regatul Unit din cauza unei fisuri în parbrizul aeronavei. „Avionul a aterizat conform procedurilor standard și toți pasagerii, inclusiv secretarul Hegseth, sunt în siguranță”, a precizat Parnell.

Aeronava, care servește drept mijloc de transport pentru înalți oficiali militari și guvernamentali americani, se afla la aproximativ 30 de minute de zbor când a fost detectată problema.

Echipajul Boeing C-32A a decis să devieze zborul către RAF Mildenhall, o bază a Forțelor Aeriene Regale din Suffolk.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE