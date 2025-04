„Salut! Vă rog să o votați pe Adeline în acest sondaj, este fiica prietenei mele din București. Premiul principal este o bursă pentru învățământ gratuit în Franța. Asta este foarte important pentru ea”, a fost mesajul primit de avocatul din Brașov.

Hackerii au cerut bani

Avocatul din Brașov a accesat link-ul, însă a închis rapid pagina web deschisă. Însă, hackerii au reușit să preia controlul asupra telefonului, cu toate că bărbatul nu și-a introdus numărul de telefon sau un cod.

„Evident că nu am votat sau nu am introdus vreun cod sau număr de telefon. Practic, ecranul telefonului meu s-a înnegrit, mi s-a confirmat numărul meu de telefon. Aveam posibilitatea să confirm sau nu numărul de telefon. Evident, mi-a trezit o suspiciune şi nu am dat nici măcar numărul de telefon sau să confirm numărul de telefon. Pur şi simplu, am resetat telefonul, adică l-am închis. Am verificat după aceea dacă totul funcţionează OK, nu am constatat nicio problemă”, a spus victima.

Ulterior, la două zile distanță, în timp ce era la birou, avocatul din Brașov a sesizat că „telefonul meu nu mai răspundea, nu era blocat, dar nu puteam să sun şi nu puteam să fiu sunat şi am constatat că diverse persoane din contactele mele de pe WhatsApp primeau mesaje în numele meu cu textul «Bună poți să-mi împrumuți suma de 3.200 de lei şi îţi dau înapoi pe card mâine. Mulţumesc!”.

Atacatorii au reușit să convingă 17 oameni din lista de contacte a avocatului din Brașov să trimită bani. Hackerii ar fi folosit conturi deschise online la două bănci din țară, iar banii au fost probabil transformați în monedă virtuală, făcându-i imposibil de urmărit.

Cum funcționează înșelătoria

Amintim că Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a avertizat asupra înșelătoriei „Vot pentru Adeline”.

Specialiștii au explicat că link-ul deschis conține cuvintele „vote” și „dance”, iar la final extensia „.top/home”. După ce pagina web este accesată, pot fi observate două fete. Una dintre ele fiind „Adeline” și un buton de vot.

În clipa în care victima dă click pe acest buton se deschide o fereastră tip pop-up (care apare brusc peste conținut, folosită pentru notificări, mesaje sau formulare) în care se solicită „conectarea la WhatsApp pentru a putea vota”. În acest moment, utilizatorului i se solicită numărul de telefon.

Ulterior acestei etape, pe aplicația WhatsApp, aflată pe telefonul victimei, se primește un cod necesar pentru asocierea unui dispozitiv, pe care victima îl introduce în fereastra pop-up, moment în care rămâne sub impresia că a „votat”.

În realitate, utilizatorul a oferit atacatorilor acces la contul său de WhatsApp. Ulterior, va constata că au fost trimise mesaje neautorizate către întreaga agendă de contacte și că respectivul cont este, totodată, în posesia atacatorilor.

