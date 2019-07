De Ana Hațeg,

Gheorghe Dincă urmează să fie chestionat în continuare cu privire la comiterea celor două crime pe care le-a confirmat.

Avocatul a spus că Dincă și-a recunoscut cele două crime și că a oferit „detalii cu privire la modul săvârșirii faptelor”.

”Și-a recunoscut faptele, are păreri de rău. De aceea a și ajuns în situația în care i s-a făcut rău. A cedat sub efectul complexului pe care l-a avut, sub efectul faptelor pe care le-a comis”, a spus avocatul adăugând că bărbatul nu a dormit și nu a mâncat nimic de când a ajuns în custodia poliției.

Vorbind informațiile pe care le-a oferit criminalul, avocatul a spus că ”a dat detalii despre trupurile victimelor. Dar nu pot fi făcute publice”.

Întrebat despre informația privind alte dosare penale existente pe numele lui Dincă, avocatul spune că ”avea fișa de cazier judiciar curată”.

Tot astăzi, bărbatul a spus că după ce le-a omorât pe cele două tinere, le-a ars. Fostul mecanic auto din Caracal a recunoscut că pe Alexandra a ucis-o după ce și-a dat seama că tânăra a sunat la 112.

Polițiștii au descoperit, vineri, resturi umane în curtea casei lui Gheorghe Dincă, iar anchetatorii au bănuit că descoperirea macabră are legătură cu dispariția a două tinere din Olt.

Alexandra Mihaela Măceșanu, în vârstă de 15 ani, a fost dată dispărută miercuri. Joi, fata a sunat la ora 11.00, de trei ori la serviciul de urgență 112, anunțând că este sechestrată. STS nu a reușit să transmită însă o locație exactă, ci o arie de căutare.

Abia la 19 ore de la aceste apeluri polițiștii au intrat în casa lui Dincă, principalul suspect în acest caz.

Sâmbătă, fostul mecanic auto din Caracal a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. După decizia Tribunalului Dolj, bărbatul a fost preluat de polițiști și dus la Caracal pentru reconstituiri.

Duminică dimineața, Dincă a fost din nou adus de polițiști la casa lui din Caracal. După câteva ore, bărbatul și-a recunoscut faptele.

