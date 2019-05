Avocata Alice Drăghici a explicat în cadrul emisiunii „Adriana Nedelea la FIX” despre cum instanța a greșit pedeapsa lui Sorin Oprescu.

„Sunt două posibilități: fie cuantumul pedepselor principale aplicate clientului meu este mai mic, situație în care totalul aritmetic este corect, fie pedepsele sunt cele pe care le-am identificat în minută, respectiv patru ani de închisoare, trei ani închisoare și un an închisoare, caz în care calculul aritmetic este eronat”

„Calculul este simplu, dar explicațiile sunt cele două posibile; ori într-adevăr s-a greșit și adunând patru plus unu plus patru ar trebui să dea cinci ani și patru luni, sau pedepsele sunt greșite în sensul în care nu sunt că nu sunt patru ani, trei ani și un an, ci una dintre ele este mai mică. Este și aceasta o explicație posibilă”, a explicat Alice Drăghici, avocata lui Sorin Oprescu.