Viața violentă a lui Ayman al-Zawahiri, chirurg, lider al-Qaida, autor al ororii de la 11 septembrie, un terorist „mai influent” decât Bin Laden

Ayman al-Zawahiri, chirurgul de origine egipteană devenit jihadist, care a preluat conducerea Al-Qaida după uciderea lui Osama bin Laden, a murit la 71 de ani într-un atac american cu dronă ce a avut loc la Kabul, Afganistan, în weekend.

Cu turbanul său alb și barba deasă și cenușie, cu fruntea marcată de vânătăi despre care se spune că ar fi fost semne ale rugăciunilor frecvente, al-Zawahiri nu avea carisma atribuită lui Bin Laden.

El era însă descris pe scară largă drept liderul intelectual al Al-Qaida – liderul operațional, responsabilul pentru relații publice și omul care l-a ajutat pe Bin Laden să se transforme dintr-un predicator carismatic într-un terorist cu influență globală.

Într-un interviu acordat în 2011 grupului de cercetare Investigative Project on Terrorism, Tawfik Hamid, un fost militant islamist, asigura că, dintre cei doi lideri, al-Zawahiri a fost cel mai influent. „Când îl asculți, poți spune clar că are ambiția și că este dedicat 100% pentru a îndeplini această misiune”, a declarat Hamid.

Opinia lui Hamid nu este nici pe departe singulară. Pentru multă lume, Bin Laden este creierul atacurilor de la 11 septembrie, însă mulți experți în combaterea terorismului îl consideră pe al-Zawahiri mai responsabil, scrie New York Times.

În perioada în care a condus Al-Qaida, în perioada post-Bin Laden, influența globală a organizației a scăzut, pe măsură ce cea a Statului Islamic a crescut. Dar grupul a rămas o amenințare, cu organizații afiliate în mai multe țări, care au continuat să comită atacuri.

În momentul morții, al-Zawahiri era încă unul dintre cei mai căutați teroriști din lume.

„Sânge pentru sânge”

Încă din adolescență, petrecută într-o suburbie de lux din Cairo, al-Zawahiri a avut probleme cu autoritățile. Ulterior, el a executat pedepse cu închisoarea în Egipt și Rusia, fiind vânat de adversari, inclusiv de autoritățile americane, care au pus o recompensă de 25 de milioane de dolari pe capul său.

Cu toate acestea, el părea să fie mereu cu un pas înainte, ascunzându-se în munții stâncoși din Afganistan sau Pakistan, fugind mereu de cei care îi doreau capul.

Obiectivele și ideologia sa au evoluat, de la o ură viscerală față de regimul secular din Egipt (unde a fost judecat pentru că ar fi conspirat la asasinarea președintelui Anwar Sadat, în 1981) la o campanie virulentă împotriva „inamicului îndepărtat”, Statele Unite, ținta preferată a Al-Qaida.

Forța organizației a constat în capacitatea sa de a lansa lovituri spectaculoase.

Este vorba despre atacurile simultane asupra ambasadelor americane din Tanzania și Kenya, în 1998, despre atentatul sinucigaș cu bombă asupra distrugătorului american Cole în Yemen, în 2000, și în cele din urmă despre atacurile asupra New Yorkului și Washingtonului, în 2001, care au declanșat în semn de răspuns invaziile americane din Afganistan și Irak.

Al-Zawahiri, pe lista celor mai căutați teroriști în SUA, în 2001. FOTO: EPA

În deceniul următor, autoritățile americane i-au căutat intens pe Bin Laden și pe al-Zawahiri, adjunctul și succesorul său ales. Atacurile cu drone au decimat conducerea Al-Qaida, într-un efort susținut de a degrada organizația și de a-i pedepsi pe organizatorii atacurilor de la 11 septembrie.

Cel puțin o dată s-a spus că al-Zawahiri ar fi murit, doar pentru ca acesta să reapară teafăr și nevătămat în înregistrările video și audio sporadice care i-au răspândit mesajul.

În mai 2011, o echipă Navy SEAL l-a ucis pe Bin Laden într-un raid asupra complexului său din Abbottabad, Pakistan. Timp de mai bine de o lună, Al-Qaida a păstrat tăcerea în privința viitoarei sale conduceri.

Apoi, al-Zawahiri a difuzat o înregistrare video de 28 de minute, în care anunța că Bin Laden va continua să „îngrozească” America și după moartea sa. „Sânge pentru sânge”, a spus el.

Rivalitatea jihadistă: al-Qaida vs Statul Islamic

În acel moment, o nouă generație de jihadiști crescuse, mai întâi în haosul din Irak, după invazia americană, apoi în Siria, după războiul civil care a devastat țara.

În haosul care a urmat, Statul Islamic s-a impus ca un nou reper al zelului jihadist, atrăgând zeci de mii de adepți cu mesajele sale mediatizate în epoca internetului, cu videoclipurile sale abil editate, cu decapitări și mai ales prin cucerirea unor porțiuni imense de teritoriu, în care a declarat un nou califat pentru musulmanii din lume.

Lipsită de liderul său emblematic, Al-Qaida a fost forțată, în schimb, să renunțe la structura sa de comandă centralizată. În acest timp, filialele sale, în special cele din Yemen și Siria, i-au jurat credință lui al-Zawahiri, într-o dispută tot mai sângeroasă cu Statul Islamic, care, în mod paradoxal, își începuse existența ca o ramură a Al-Qaida în Irak.

Ambele grupări își aveau rădăcinile în extremismul musulman sunnit. Dar diferențele dintre ele erau foarte mari.

În timp ce Statul Islamic urmărea hegemonia în rândul grupurilor jihadiste și era dornic de expansiune teritorială, filialele Al-Qaida au arătat o disponibilitate tot mai mare de a coopera cu alte grupuri și un apetit scăzut pentru ocupație.

Al-Zawahiri a criticat Statul Islamic și pe liderii săi pentru practica lor de a ucide civili musulmani șiiți, temându-se că astfel de crime ar afecta cauza jihadistă în rândul musulmanilor.

Și în timp ce discipolii Statului Islamic au întărit reputația de brutalitate a grupului prin videoclipuri cu decapitarea ostaticilor occidentali și alte acte de sălbăticie, al-Zawahiri s-a opus acestor manifestări, aparent pentru a evita să își înstrăineze potențialii susținători.

Sajjan M. Gohel, un specialist în terorism internațional cu sediul la Londra, a scris că al-Zawahiri a fost mulțumit să lase Statul Islamic să se confrunte cu atacurile forțelor coaliției susținute de SUA în Irak și Siria, oferindu-i Al-Qaida spațiul necesar pentru a-și „reconstitui infrastructura și rețelele din întreaga lume islamică”, pentru a-și relansa obiectivul pe termen lung de a lovi ținte în Occident.

În 2015, al-Zawahiri l-a prezentat adepților pe Hamza bin Laden, un fiu al fondatorului organizației, descriindu-l într-o înregistrare audio drept un „leu din bârlogul Al-Qaida”.

Hamza bin Laden i-a îndemnat pe jihadiști să comită „cel mai mare număr de atacuri” asupra orașelor occidentale. Un an mai târziu, într-un mesaj adresat Americii și intitulat „Noi toți suntem Osama”, Hamza bin Laden a lansat un apel personal pentru a-și răzbuna tatăl. „Suntem o națiune care nu se odihnește în fața nedreptății”, a spus el.

Unii analiști au speculat că Hamza nu ar fi mai mult decât un personaj de fațadă, ale cărui declarații erau menite să atragă jihadiștii mai tineri din Statul Islamic. Hamza bin Laden a avut cel puțin două soții, inclusiv una dintre fiicele lui al-Zawahiri, care a născut doi copii, legând astfel cele două familii într-o „alianță matrimonială strategică”.

În orice caz, pariul lui al-Zawahiri nu a funcționat. În cele din urmă, Hamza bin Laden a fost ucis într-o operațiune antiteroristă în Afganistan, cândva în 2017 sau 2018, potrivit oficialilor americani.

Adjuncții lui al-Zawahiri au fost, de asemenea, țintele atacurilor americane. Abu al-Khayr al-Masri a fost ucis într-un atac cu dronă americană în Siria, în 2017. Un succesor, Abdullah Ahmed Abdullah, care a purtat numele de război Abu Muhammad al-Masri, a fost ucis și el de agenți israelieni în Teheran în 2020.

În 2021, la aproape 20 de ani după ce Statele Unite au invadat Afganistanul pentru a alunga Al-Qaida, talibanii au preluat controlul țării și i-au oferit aliatului lor un adăpost sigur. Al-Zawahiri s-a întors.

O familie proeminentă

Ayman Muhammad Rabie al-Zawahiri s-a născut pe 19 iunie 1951 în Maadi, o suburbie a orașului Cairo. Tatăl său era profesor de farmacologie, al cărui unchi fusese marele imam al Al Azhar, o universitate veche de 1.000 de ani, important centru de educație islamică.

Bunicul său matern a fost președinte al Universității din Cairo, fondator și director al Universității King Saud din Riyadh și ambasador în Arabia Saudită și în alte țări. O altă rudă de-a mamei sale a fost primul secretar general al Ligii Arabe.

În ciuda proeminenței, familia nu a afișat o prosperitate evidentă și nu a deținut o mașină, spre exemplu, până când Ayman a crescut. În cartea sa „The Looming Tower: Al-Qaida and the Road to 9/11”, jurnalistul Lawrence Wright a vorbit despre modul de viață retras, conservator și chiar înapoiat al familiei al-Zawahiri.

Ayman al-Zawahiri s-a născut într-o familie proeminentă din Egipt și a studiat medicina, înainte de a deveni unul dintre cei mai temuți teroriști ai planetei. FOTO: Profimedia

Al-Zawahiri era un elev strălucit, atunci când nu visa cu ochii deschiși. Se opunea sporturilor de contact, pe care le considera inumane.

A început să citească literatură islamistă de la o vârstă fragedă. O influență enormă pentru el a fost cea exercitată de Sayyid Qutb, un gânditor islamic care vedea lumea împărțită diametral între credincioși și necredincioși. El îi includea pe musulmanii moderați printre necredincioși. Qutb, care a devenit o inspirație pentru mulți jihadiști, a fost întemnițat și torturat în Egipt, unde a și fost spânzurat în 1966.

O altă influență a fost înfrângerea umilitoare pe care țările arabe au suferit-o în fața Israelului în 1967. Aceasta i-a îndepărtat pe mulți tineri de socialismul panarab urmărit de președintele Gamal Abdel Nasser din Egipt și i-a îndreptat spre forme de islam anti-occidentale.

În 1966, al-Zawahiri a ajutat la formarea unei celule militante clandestine dedicate înlocuirii guvernului secular al Egiptului cu unul islamic. Avea 15 ani.

La început erau cinci membri. Până în 1974 erau 40. Al-Zawahiri și-a ținut implicarea secretă, în timp ce urma cursurile facultății de medicină la Universitatea din Cairo. A absolvit în 1974, a servit trei ani în armată și a obținut un master în chirurgie în 1978.

A fost momentul în care al-Zawahiri a întâlnit-o pe viitoarea sa soție, Azza Nowair, care provenea dintr-un mediu înstărit. În alte vremuri și condiții, a scris Lawrence Wright, Azza Nowair ar fi putut fi o profesionistă sau o persoană mondenă. Dar ea era profund religioasă, purta vălul islamic și își petrecea nopți întregi citind Coranul.

Când s-au căsătorit, în 1979, al-Zawahiri îi văzuse fața o singură dată. La ceremonie au existat secțiuni de invitați separate pentru bărbați și pentru femei. La cererea miresei, nu a existat muzică. Nici fotografii.

În octombrie 2001, la scurt timp după atacurile asupra Americii, Azza al-Zawahiri și cel puțin unul dintre copiii lor au fost uciși de bombardamentele din Afganistan. Rănită, ea a refuzat să fie scoasă dintre dărâmături, potrivit relatărilor din presă, de teamă că salvatorii îi vor vedea fața.

Întâlnirea cu Bin Laden

Al-Zawahiri lucra într-o clinică din Egipt în 1980, când a profitat de o oportunitate de a merge la Peshawar, Pakistan, pentru Semiluna Roșie, varianta musulmană a Crucii Roșii, pentru a trata refugiații care fugeau din Afganistan după invazia sovietică.

A vizitat Afganistanul și a înțeles că acesta este un loc bun pentru a lansa un jihad, revenind acolo de mai multe ori.

Când a fost arestat în 1981 pentru conspirație în vederea asasinării lui Sadat, el a fost pălmuit de șeful poliției. Al-Zawahiri l-a pălmuit și el.

La proces, alături de alte sute de persoane, al-Zawahiri a fost condamnat doar pentru posesie de arme. Dar, pe măsură ce procesul a continuat timp de aproape trei ani, el a fost torturat în mod repetat în închisoare.

În timpul interogatoriilor, el a dezvăluit numele, activitățile și locul unde se afla unul dintre colaboratorii săi, un soldat, ceea ce a dus la arestarea acestuia.

Într-un interviu acordat publicației The New Yorker în 2002, Montasser Zayyat, avocatul multor activiști islamiști, a sugerat că vina pe care o simțea al-Zawahiri pentru această trădare a fost un motiv important pentru care a părăsit Egiptul după ce a fost eliberat în 1984.

Călătoria l-a dus în Arabia Saudită și apoi, în 1986, înapoi în Peshawar, unde Bin Laden ținea uneori prelegeri la spitalul unde lucra al-Zawahiri.

Al-Zawahiri a devenit medicul personal al lui Bin Laden, a creat o forță de securitate în jurul său și l-a ajutat pe saudit să înceapă să gândească modalități specifice de a face rău puterilor occidentale și guvernelor din Orientul Mijlociu pe care acestea le susțineau.

„Când Ayman l-a întâlnit pe Bin Laden, a creat o revoluție în interiorul său”, a declarat Zayyat pentru The New Yorker.

Înțelegerea a fost simplă: al-Zawahiri urma să furnizeze abilitatea politică pentru a transforma coaliția dezordonată a lui Bin Laden și propriile impulsuri încă neformulate într-un instrument de ucidere în masă. Bin Laden a oferit banii și prestigiul.

Montasser Zayyat, care a împărțit cândva o celulă cu al-Zawahiri, a scris că este convins că acesta este mai responsabil decât Bin Laden pentru atacurile asupra Statelor Unite, un punct de vedere împărtășit și de alți experți în combaterea terorismului, scrie New York Times.

Abaterea de la islam

Până în 1990, gherilele islamiste susținute de Pakistan și de CIA îi forțaseră pe sovietici să părăsească Afganistanul, iar arabii care veniseră să lupte împotriva sovieticilor plecau și ei.

Guvernul din Sudan l-a invitat pe Bin Laden în țara africană. Acesta și al-Zawahiri au cumpărat ferme în Sudan și le-au transformat în baze de antrenament militar. De asemenea, au înființat tabere și în Yemen.

În această perioadă, al-Zawahiri a organizat mai multe acte teroriste, inclusiv o tentativă de asasinare a prim-ministrului egiptean. Bomba și-a ratat ținta, dar 21 de persoane au fost rănite și o elevă de 12 ani a fost ucisă.

În noiembrie 1995, al-Zawahiri a trimis atentatori sinucigași pentru a arunca în aer ambasada egipteană din Islamabad, Pakistan. Planul a reușit, iar în semn de răspuns, serviciile secrete egiptene au șantajat doi adolescenți și i-au folosit pentru a amplasa dispozitive de ascultare în casele membrilor Jihadului Islamic.

Unul dintre băieți ar fi trebuit să lase o valiză plină de explozibili lângă al-Zawahiri. Dar autoritățile sudaneze i-au arestat pe ambii băieți.

Al-Zawahiri este considerat arhitectul atacurilor de la 11 septembrie din SUA. FOTO: EPA

Al-Zawahiri a convins autoritățile să îi elibereze pentru a-i putea interoga. Apoi i-a judecat pentru trădare, i-a condamnat și i-a ucis, înainte de a pune în circulație o casetă cu mărturisirile lor. Gestul a avut răsunet. Mulți islamiști s-au întors împotriva lui al-Zawahiri, iar Sudanul l-a expulzat pe acesta și organizația sa. Așa că radicalii arabi s-au întors în Afganistan.

În 1996, al-Zawahiri s-a strecurat clandestin în Cecenia, dar a fost prins la graniță și reținut, potrivit unui document obținut de The Wall Street Journal. Rușii nu au reușit să îl identifice și l-au eliberat.

În 1998, al-Zawahiri a comandat un studiu privind influența evreilor în Statele Unite; acesta a dus la introducerea oficială a Statelor Unite pe lista de ținte acceptabile a Jihadului Islamic. Bin Laden a fost atât de mulțumit încât a crescut bugetul anual al Jihadului Islamic de la 300.000 de dolari la 500.000 de dolari.

Ca urmare a documentului fondator redactat de al-Zawahiri, în februarie 1998 a luat naștere Frontul Islamic Internațional pentru Jihadul împotriva evreilor și cruciaților, care combina organizațiile lui Bin Laden și al-Zawahiri.

Scopul său: uciderea americanilor de pretutindeni.

Al-Zawahiri a avut sarcina delicată de a explica abaterea Al-Qaida de la învățăturile islamice, care interzic uciderea oamenilor nevinovați, în special a musulmanilor, și sinuciderea. El susținea că adevărata credință a unui martir oferea o dispensă de la aceste interdicții.

Al-Zawahiri considera că „majoritatea musulmanilor din lume nu sunt musulmani”, a explicat Azzam Tamimi, directorul Institutului de Gândire Politică Islamică din Londra, pentru revista Time. „Ideile sale negau existența unui teren comun cu ceilalți, indiferent de religie”, a adăugat acesta.

În timp, al-Zawahiri a devenit cunoscut lumii drept omul care stătea alături de Bin Laden. În 2008, el s-a adresat ironic președintelui Barack Obama, cu referire la pierderile suferite de americani în Afganistan. „Câinii din Afganistan au găsit delicioasă carnea soldaților tăi, să știi asta, așa că trimite-le mii și mii de oameni”, i-a spus el.

Dar al-Zawahiri putea, de asemenea, să dea dovadă de moderație, dacă era nevoie de așa ceva.

În 2005, el i-a scris lui Abu Musab al-Zarqawi, liderul Al Qaeda în Irak, că ar trebui să înceteze să mai atace moschei și să facă videoclipuri cu decapitări. Iar în 2003, a renunțat la planul de a inunda tunelurile de metrou din New York cu cianură, deoarece, spunea el, „nu era suficient de inspirat”.

Două rachete Hellfire

Duminică, în timp ce soarele răsărea la Kabul, două rachete Hellfire lansate de o dronă americană au pus capăt lungii cariere a lui al-Zawahiri în fruntea al-Qaida, scrie agenția Associated Press.

Anii de eforturi depuse de spionii americani pentru a-l urmări pe liderul terorist și pe asociații săi au dat roade la începutul anului, când acesta a fost reperat în casa sa din Kabul.

Familia sa, susținută de rețeaua Haqqani, își stabilise reședința în această casă după ce talibanii au recâștigat controlul țării anul trecut, în urma retragerii forțelor americane.

A fost nevoie de luni de planificare pentru ca identitatea lui al-Zawahiri să fie confirmată, iar atacul să fie organizat cu succes. Acest efort a implicat echipe independente de analiști care au ajuns la concluzii similare cu privire la probabilitatea prezenței lui al-Zawahiri.

Biden a ordonat ceea ce oficialii au numit o „lovitură aeriană personalizată”, concepută astfel încât să distrugă doar balconul casei în care liderul terorist se ascundea de luni de zile, dar cruțând ocupanții din alte camere ale clădirii.

Un oficial de rang înalt al administrației americane, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că al-Zawahiri fusese identificat în „mai multe ocazii, pentru perioade prelungite de timp”, pe balconul unde a și murit.

Doi oficiali de rang înalt din domeniul securității naționale au fost informați pentru prima dată la începutul lunii aprilie, iar președintele a fost informat la scurt timp după aceea de către consilierul pe probleme de securitate națională, Jake Sullivan.

Pe parcursul lunilor mai și iunie, un cerc restrâns de oficiali din cadrul guvernului a lucrat pentru a examina informațiile și a concepe opțiuni pentru Biden.

Pe 1 iulie, după ce s-a întors dintr-o călătorie de cinci zile în Europa, Biden a fost informat de consilierii săi cu privire la atacul propus. Pe 25 iulie, în timp ce Biden era izolat în reședința de la Casa Albă cu COVID, a primit o ultimă informare din partea echipei sale.

Fiecare dintre oficialii participanți a recomandat ferm derularea operațiunii, iar Biden și-a dat și el acordul pentru lovitură. Această unanimitate lipsise cu un deceniu mai devreme, când Biden, în calitate de vicepreședinte, l-a sfătuit pe Barack Obama să amâne lovitura împotriva lui bin Laden.

Oportunitatea a apărut duminică devreme, la câteva ore după ce Biden a intrat din nou în izolare. Alte 36 de ore de analiză a informațiilor au urmat, înainte ca oficialii americani să comunice că al-Zawahiri a fost ucis.

Nu a fost clar de unde a fost lansată drona care a transportat rachetele sau dacă țările pe care le-a survolat au fost conștiente de prezența sa. Oficialul care a discutat cu AP a declarat că niciun membru al personalului american nu s-a aflat la Kabul pentru a sprijini atacul, iar talibanii nu au fost avertizați în prealabil.

În declarațiile de acum 11 luni, Biden afirmase că SUA vor continua lupta împotriva terorismului în Afganistan și în alte țări, în ciuda retragerii trupelor.

„Doar că nu avem nevoie să ducem un război terestru pentru a face acest lucru”, a spus el.

