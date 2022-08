„Sâmbătă, la ordinul meu, Statele Unite au efectuat o lovitură aeriană asupra Kabulului, în Afganistan, care l-a ucis pe emirul Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri. S-a făcut dreptate şi acest lider terorist nu mai este”, a afirmat Joe Biden.

Liderul american a adăugat că niciun membru al familiei Zawahiri nu a fost rănit și nu au fost victime civile.

Joe Biden a mai menționat că Statele Unite nu vor permite Afganistanului să devină din nou un refugiu pentru teroriști.

„Când am încheiat misiunea noastră militară în Afganistan în urmă cu aproape un an, am luat decizia că, după 20 de ani de război, SUA nu mai aveau nevoie de mii de soldați pe pământul Afganistanului pentru a-i proteja pe americani de teroriștii care încearcă să ne facă rău. Și am promis poporului american că vom continua să desfășurăm operațiuni eficiente de combatere a terorismului în Afganistan și nu numai. Exact asta am făcut”, a spus Biden.

După „o analiză atentă a dovezilor clare și convingătoare” despre locul unde se află Zawahiri, liderul american a spus că a autorizat o „lovitură precisă” care l-a ucis pe liderul terorist.

Atacul cu dronă a fost efectuat folosind două rachete Hellfire şi fără nicio prezenţă militară americană la sol, a precizat un responsabil american, dovadă, în opinia sa, a capacităţii Statelor Unite de „a identifica şi localiza chiar şi cei mai căutaţi terorişti din lume şi de a lua măsuri pentru a-i elimina”.

Recomandări Reacția Floricăi, femeia condamnată: „M-a bătut, mi-a bătut și copilul și acum am ajuns să plătesc eu 18 milioane”

Ayman al-Zawahiri a fost reperat „în mai multe rânduri şi pentru o perioadă lungă de timp pe balconul unde a fost lovit în cele din urmă” de lovitura din capitala afgană, a adăugat el.

Zawahiri a fost unul dintre cei mai căutaţi terorişti din lume, iar Statele Unite au promis 25 de milioane de dolari pentru orice informaţie care permitea să fie găsit. El a preluat conducerea nebuloasei jihadiste în 2011, după moartea lui Osama bin Laden, ucis de un comando american în Pakistan.

De negăsit de mai bine de zece ani, el era considerat unul dintre creierele atentatelor de la 11 septembrie care au făcut aproape 3.000 de morţi în Statele Unite.

FOTO: EPA

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Ofițer sub acoperire, „cu trei stele mari” pe vremea lui Ceaușescu, recunoaște totul! „Am încărcat blănuri, aur, bani!” Șocul pe care l-a avut când a ajuns în pădurea Bogata

Playtech.ro ȘOC! Americanii l-au OMORÂT pe cel mai căutat terorist din lume! Anunțul BOMBĂ al lui Joe Biden

Observatornews.ro Isabel a avut media 9,45 la admitere, dar nu a intrat la niciun liceu. Ce opţiune a trecut pe listă: "Am făcut marea greşeală"

HOROSCOP Horoscop 2 august 2022. Scorpionii se sabotează singuri cu tot felul de inițiative care își complică viața și își subminează relațiile importante

Știrileprotv.ro A murit actorul Claudiu Pop

Orangesport.ro Ce are Gigi Becali în curtea din spatele casei. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Este o nebunie”. EXCLUSIV

PUBLICITATE O familie de moldoveni a lansat în România o afacere cel puțin interesantă

PUBLICITATE Ce e refințarea unui credit, care sunt pașii de urmat și cum calculezi suma pe care o poți refinanța