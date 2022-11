Băiețelul de cinci ani a fost protejat, timp de două zile, de o saltea.

Într-un videoclip cu salvarea postat de un departament local de pompieri, Azka părea conștient și calm în timp ce era ridicat de sub dărâmături.

A 5-year-old boy has been rescued alive after being buried in rubble for two days following a deadly earthquake in Indonesia’s West Java province.



