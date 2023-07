Băiatul președintelui PNL Gorj a câștigat contracte cu statul de 300 de milioane de lei cu firma înființată de tatăl lui. Cum ajung banii publici la familiile senatorilor

Senatorul PNL Ion Iordache spune că a înființat SC Ydail Construct SRL în 2000, firmă specializată în construcția de drumuri, și s-a retras în 2008 din companie. Fiul său deține astăzi 94% din acțiuni.

Cel mai important contract pe bani publici a fost semnat în 2020 cu Consiliul Județean Gorj, județ în care Ion Iordache a câștigat un mandat în Parlament, și are o valoare de peste 210 milioane de lei (peste 42 de milioane de euro), conform declarației de interese.

Ion Iordache conduce și filiala județeană a PNL.

Deputații și senatorii sunt obligați să depună anual o declarație de interese și una de avere. În declarația de interese sunt prezentate contractele pe care firme ale titularului sau rude de gradul unu le au cu statul.

„Toată lumea și-a dorit să lucreze cu firma, este o firmă de succes”, susține Ion Iordache într-o declarație pentru Libertatea.

Ion Iordache a trecut prin politică de la PDL la ALDE, a cochetat cu PSD și a devenit senator PNL în 2020. A plecat pentru scurt timp din partid pentru a i se alătura lui Ludovic Orban, dar a revenit în PNL.

„Datoria față de gorjeni mă obligă să iau atitudine, să apăr interesele lor, nu pe ale unei clici iresponsabile”, afirma Iordache în momentul despărțirii de PNL, în noiembrie 2021, după Congresul în care Florin Cîțu a fost ales președinte, iar Dan Vîlceanu a devenit secretar general.

Ion Iordache, senator PNL. Sursa foto: gorjeanul.ro

Înainte de a ajunge în Parlament a fost primar al orașului Turceni, unde își are baza și firma SC Ydail Construct SRL. Înființată de Iordache la începutul anilor 2000, compania este deținută acum de fiul său Dragoș Alexandru Iordache. Liberalul spune că a cesionat tot ce avea în firmă încă din 2008.

Fiul. Contracte de sute de milioane de lei cu statul

Senatorul PNL recunoaște că își mai ajută fiul „cu câte un sfat”, dar subliniază că nu este implicat în firmă.

„Cum să influențez eu contractele cu statul? Sunt licitații publice. Sunt foarte multe licitații la care nu se mai duce nimeni. Există o piață atât de largă încât, dacă ar putea să facă de cinci ori mai mult, ar face de cinci ori mai mult. Nu e nevoie să influențeze nimeni, sunt doar povești de presă”, afirmă Ion Iordache pentru Libertatea.

Contractant Procedură Denumire Dată Durată Valoare (lei) Primăria Turceni, județul Gorj licitație deschisă contract de lucrări 18.09.2021 3 ani 19.323.604 Consiliul Județean Gorj licitație deschisă contract execuție lucrări 19.10.2020 2 ani 210.452.864 Orașul Turceni licitație deschisă contract execuție lucrări 25.09.2021 18 ani 3.915.087 CNAIR București licitație deschisă contract execuție lucrări 09.09.2021 18 luni 33.456.118 Comuna Sămărnești contract execuție lucrări 06.02.2023 13 luni 5.081.269 Comuna Cătunuele, județul Gorj licitație deschisă contract execuție lucrări 20.02.2023 4 luni 438.455 Comuna Cătunele licitație deschisă contract execuție 28.04.2023 16 luni 4.358.970 SC Marigab Com SRL Turceni licitație deschisă contract execuție lucrări 09.05.2023 18 luni 21.311.548 Comuna Borascu achiziție directă contract servicii 17.05.2023 2 luni 118.762 Comuna Cîlnic achiziție directă contract servicii 24.05.2023 20 de zile 31.987

SC Ydail Construct SRL a raportat în 2022 o cifră de afaceri de peste 73 de milioane de lei și un profit de 5,8 milioane de lei, cu un număr mediu de 255 de angajați, conform datelor de la Registrul Comerțului prezentate pe portalul termene.ro.

„Se roagă beneficiarii de constructori”

Ion Iordache menționează că sunt foarte multe lucrări disponibile, dar nu are cine să le execute.

„Firma se duce și își ia câte lucrări poate să facă. În momentul de față nu are cine să execute lucrările care sunt disponibile la autoritățile contractante. Nu credeam acum 15-20 de ani să vină beneficiarii să se roage de constructori. Acum așa este, se roagă beneficiarii de constructori. Firmele de construcții sunt din ce în ce mai puține”, explică senatorul PNL fenomenul contractelor importante cu statul.

Fiul liderului PSD Constanța câștigă din contractele cu sanatoriul balnear de la Techirghiol

Fost ministru al transporturilor, Felix Stroe este liderul PSD Constanța. O stradă din comuna Cumpăna îi poartă numele, iar pe linie de partid s-a făcut remarcat când a pus un tablou cu Liviu Dragnea în sediul social-democraților.

Felix Stroe, senator PSD. Foto: Hepta

Cosmin Stroe, fiul său, apare ca asociat în firma Cali Fishing Hunting SRL Constanța. Un site local, constantainfo.ro, preciza în 2022 că firma băiatului lui Felix Stroe încheiase 2.436 de contracte cu companii de stat.

În ultima declarație de interese pe care Felix Stroe a depus-o la Senat, firma lui Cosmin Stroe apare cu mai multe contracte încheiate cu Sanatoriul Balnear și de recuperare Techirghiol. Toate prin procedura achiziției directe.

01.06.2023 – 1 lună – 32.907 lei

01.06.2023 – 1 lună – 5.493 de lei

01.06.2023 – 1 lună – 11.732 de lei

01.06.2023 – 1 lună – 35.168 de lei

01.06.2023 – 1 lună – 39.185 lei

01.06.2023 – 1 lună – 78.798 de lei

În total, 203.283 de lei.

Cali Fishing Hunting SRL a raportat în 2022 o cifră de afaceri de puțin peste 2 milioane de lei și un profit de 316.066 de lei, cu doar trei angajați, conform termene.ro.

Liderul grupului UDMR din Senat are o firmă de pază și contracte cu statul

Lorand Turos este liderul grupului UDMR din Senat și se află la al doilea mandat în Parlament. Înainte de a fi ales, el a făcut parte din Consiliul Național al Audiovizualului (CNA).

Lorand Turos, senator UDMR. Foto: Facebook

Deși contractele apar în dreptul unei rude de gradul 1, senatorul este acționarul majoritar în firma Full Security SRL din Bihor.

„Sunt asociat de 8 ani în firmă”, spune senatorul UDMR.

Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, prezentate de portalul specializat termene.ro, în firmă sunt trei asociați:

Turos Lorand – 60%

Peter Csaba Szilard – 35%

Ioan Rus – 5%.

Contractele pe bani publici au fost încheiate cu două primării prin cumpărare directă de servicii:

Orașul Săcuieni, județul Bihor – cumpărare directă – servicii de pază – 04.05.2023 – 12 luni – 1.371.785 de lei

Comuna Cherechiu – cumpărare directă, servicii de pază – 30.03.2023 – 12 luni – 177.357 de lei.

În total, 1.549.142 lei.

Anul trecut, firma a avut o cifră de afaceri de 3.430.665 lei, cu un profit de puțin peste 66 de mii de lei, potrivit raportării la Registrul Comerțului. 79 a fost numărul mediu de angajați din 2022.

„Am avut mai multe contracte înainte să fiu senator. Le-am cam pierdut între timp. Sincer, eu nici nu m-am ocupat de firmă. Am un administrator care e asociat și un alt asociat care e și angajat. Eu chiar nu m-am ocupat de această firmă. Asociații mei s-au ocupat mult timp cu așa ceva (n.r. – firmă de pază). Eu am avut încredere în ei și primele luni am finanțat firma. Nu prea mă întâlnesc cu ei, o dată pe an le cer contractele să le trec în declarația de interese”, a declarat Lorand Turos pentru Libertatea.

Senatorul a precizat că valoarea contractelor cu statul reprezintă doar 20% din cele avute de firmă.

În 2022, Lorand Turos a încasat dividende în valoare de 16.254 de lei de la Full Security SRL, conform ultimei declarații de avere completate.

Soția lui Vasile Dîncu a preluat Metro Media Transilvania

„Metro Media Transilvania realizează de peste 20 de ani anchete sociologice, sondaje de opinie sau studii de audiență pentru clienți din România și din străinătate”, este descrierea de pe site-ul firmei.

Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu, susține într-o declarație pentru Libertatea că toate contractele au fost obținute prin „licitație publică”, dar în declarația de interese a trecut că procedura de achiziție a fost „cumpărare directă” sau „procedură simplificată”.

Vasile Dîncu | Foto: Hepta

„Eu nu am nicio implicare în această firmă, în acest moment. Soția mea este asociat. Firma a fost înființată de mine în 1994, dar s-au ocupat de ea alți colaboratori. Am dorit să nu se piardă acest brand, a avut câțiva ani în care a funcționat la un nivel foarte scăzut. Acum câțiva ani a preluat-o soția mea și lucrează alături de câțiva colaboratori mai vechi. Soția mea nu conduce deloc firma, este doar acționar. De firmă se ocupă colaboratorii care au fost acolo de la înființarea ei”, a fost poziția lui Vasile Dîncu pentru Libertatea.

Contracte cu trei instituții de stat:

Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău – cumpărare directă – 08.11.2022 – 170 de zile – 83.600 de lei

Nuclearelectrica – procedură simplificată – 23.02.2023 – 5 luni – 349.955 de lei

Universitatea Babeș – Bolyai – cumpărare directă – 11.04.2023 – 01.09.2023 – 78.500 de lei.

În total, 512.055 de lei.

Potrivit declarației de avere pe care Vasile Dîncu a depus-o recent la Senat, soția sa, Maria Dîncu, a obținut venituri în 2022 din activitatea didactică, fiind profesoară la Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr. Nu a încasat dividende de la compania de sondaje.

Compania este extrem de profitabilă. În 2022, la o cifră de afaceri de 1,8 milioane de lei, a avut un câștig de 1,2 milioane de lei – rată de profit de 66%.

