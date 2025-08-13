Incidentul s-a petrecut pe A8, lângă Holzkirchen, în Bavaria, când băiatul cel mic dintre cei doi frați a mers la toaletă, iar părinții au plecat din greșeală mai departe împreună cu fratele său, care dormea, fără să-și dea seama că lipsește cineva din mașină.

Abia după aproximativ 30 de minute de condus, părinții au observat absența copilului și au sunat imediat la poliție.

Între timp, băiețelul a contactat personalul benzinăriei, care a anunțat autoritățile. Micuțul a fost preluat de o patrulă și dus la secția de poliție, unde și-a așteptat părinții.

Potrivit poliției, copilul a privit situația cu calm, iar vacanța familiei a putut continua după ce toți s-au reunit la secție.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE