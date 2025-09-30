Cum a ajuns Bălțata Românească să fie cerută de fermele de stat din China

Prima livrare în China: până la 25.000 de doze din rasa Bălțata Românească

„După mai mulți ani în care piața a fost blocată, iată că România a redeschis piața spre China și ne mândrim pentru că România, la ora actuală, este prima țară din Europa care a reușit să redeschidă piața spre China pe material seminal. Aici mulțumim și Autorității Sanitar-Veterinare pentru sprijinul pe care ni l-a acordat (…). Ne pregătim ca în perioada următoare să facem o primă livrare, să vedem cum funcționează lucrurile”, a declarat Valer Sician, conform sursei citate.

Între 20.000 și 25.000 de doze de material seminal vor ajunge în China – Foto: Facebook/Semtest BVN

În prima tranșă se vor exporta aproximativ 20.000 – 25.000 de doze, majoritatea din rasa Bălțata Românească, una dintre cele mai apreciate de fermele chineze.

„Avem deja rezultate bune, asta înseamnă că sunt deja viței care au ajuns animale adulte în China, sunt foarte mulțumiți de rasa noastră, sunt foarte mulțumiți de genetica de aici, de valoarea de ameliorare și așteaptă mai departe ca acest parteneriat să funcționeze cât mai bine”, a mai subliniat directorul Semtest-BVN Mureș.

Potrivit acestuia, redeschiderea pieței chineze reprezintă „o garanție pentru toți – fermieri și operatori – că în România există condiții, atât din perspectiva calității genetice, cât și sanitar-veterinare”.

„China este una dintre cele mai pretențioase piețe, cea mai mare piață din lume și foarte pretențioasă.”

De ce e căutată Bălțata Românească în China

Valer Sician a explicat faptul că rasa de bovine Bălțata Românească se potrivește foarte bine fermelor chineze, în special celor mari, aflate în proprietatea statului.

„Din punct de vedere al rasei, rasa Bălțata Românească este solicitată.”, a spus Valer Sician.

„E o rasă care se potrivește foarte bine pentru pentru fermele din China, structura fermelor e diferită, acolo au și ferme care țin de structura statului, ferme foarte mari și rasa aceasta se potrivește foarte bine pentru sistemul lor de creștere și întreținere. Este o rasă și pe producție de lapte și pe producție de carne, cu viței frumoși, animale rezistente și frumoase.”

Concurența pentru accesul pe piața chineză este extrem de mare, însă România a reușit să obțină un loc prin calitatea materialului genetic.

„Ne bucurăm fiindcă am prins această piață pentru care lupta e acerbă. (..) A fost, înainte de toate, o mândrie. (..) Ne bucurăm că suntem, chiar și cu o felie mică, în China. Asta ne ajută să menținem și standardul de calitate foarte sus, fapt ce ne plasează între centrele importante la nivel european”, a adăugat Sician.

Pe lângă exporturi, Semtest BVN va organiza sâmbătă și Parada Taurilor la Sângeorgiu de Mureș, unde peste 20 de tauri cu valoare internațională certificată vor fi prezentați publicului.