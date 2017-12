Barack Obama a vorbit despre viața sa, după plecarea de la Casa Albă, într-un interviu acordat prințului Harry

Barack Obama atrage atenția asupra riscului „utilizării iresponsabile a rețelor sociale”, într-un interviu pe care i l-a acordat prințului Harry, în cadrul unui program special al BBC Radio 4, relatează AFP. Totodată, fosutl președinte american a vorbit și despre viața sa, după plecarea de la Casa Albă.

„Unul din pericolele internetului este că oamenii pot vedea realităţi total diferite. Ei pot fi înconjuraţi de informaţii care le întăresc prejudecăţile actuale”, a afirmat Barack Obama, într-unul dintre puținele interviuri pe care le-a acordat după plecarea de la Casa Albă, în luna ianuarie.

„Problema care se ridică este cum să exploatăm această tehnologie într-un mod care să permită o pluralitate de voci, să permită o diversitate a punctelor de vedere”, a adăugat Obama.

Former President Barack Obama discussed the dangers of social media with Prince Harry, where he made a thinly-veiled jab at President Trump. pic.twitter.com/MTAJsq3GJQ

