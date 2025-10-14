Colaborare internațională pentru prinderea suspectului

Conform sursei citate, capturarea a fost posibilă datorită unei colaborări strânse între Biroul Atașatului de Afaceri Interne Italia, Serviciul de Investigații Criminale Timiș, Serviciul Central Operativ al Poliției Italiene, Squadra Mobile Milano și Squadra Mobile Pavia. Acțiunile operative comune au început pe 1 octombrie.

„În urma acestor acțiuni, în această dimineață, autoritățile italiene au arestat un cetățean român, de 37 de ani, urmărit internațional în baza unui mandat de arestare preventivă emis de autoritățile judiciare din România pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat cu consecințe deosebit de grave”, a transmis Inspectoratul General al Poliției Române.

Furtul oficiului poștal din Timișoara

Suspectul este acuzat că, împreună cu alți complici, a sustras suma de 10 milioane de lei din incinta Oficiului Poștal Timișoara 1, în noaptea de 31 mai 2025. Potrivit anchetatorilor, furtul a avut loc între orele 01.00 și 03.00.

Cei implicați au forțat ușa de acces și au pătruns în sediu prin intrarea de pe bulevardul Mihai Eminescu. Ulterior, au forțat ușa camerei care ducea spre casierie și au dislocat fereastra acesteia, de unde au furat suma de 9.470.000 lei, depozitată în 16 saci de rafie albi.

Hoții au sustras și DVR-ul sistemului de supraveghere video și au modificat orientarea camerelor pentru a-și acoperi urmele.

Potrivit anchetei, un alt bărbat le-a furnizat dispozitivele necesare și i-a transportat în apropierea oficiului poștal, supraveghind zona în timpul furtului.

Captura polițiștilor și urmărirea complicilor

În timpul plecării, polițiștii de la Rutieră au încercat să oprească un microbuz cu numere de Franța, suspectat că transporta banii furați.

Șoferul a accelerat și a încercat să scape, dar a fost blocat de polițiști. După o scurtă urmărire, șoferul a fost prins, iar în microbuz au fost găsiți cei 16 saci cu bani și aparatură electronică.

Bărbatul reținut, în vârstă de 36 de ani, a fost ulterior arestat preventiv. El făcea parte din gruparea interlopului Lucian Boncu și este suspectat și de alte furturi din case de amanet din țară, inclusiv din București.

În urma acțiunilor polițiștilor, prejudiciul a fost recuperat în totalitate.

De asemenea, în cadrul anchetei, au avut loc percheziții la patru adrese din județul Constanța, precum și în localitățile Timișoara, Parța și Covaci din județul Timiș. Două persoane au fost ridicate din Timișoara și Constanța, iar alte trei au fost date în urmărire internațională, fiind plecate din țară.

Agent șef Bogdan Chiriac și agent șef adjunct Alexandru Oprescu, polițiștii care au recuperat banii destinați pensiilor, au fost premiați de conducerea IPJ Timiș pentru intervenția lor promptă.

