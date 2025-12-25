Echipajele de urgență au fost chemate să intervină după ce o persoană a fost agresată pe o stradă din Blăjel, relatează publicația locală Turnul Sfatului.

„La sosirea echipajelor, bărbatul se afla în stop cardio-respirator”, au transmis reprezentanții SAJ Sibiu, citați de Turnul Sfatului. Din nefericire, victima nu a mai putut fi salvată.

Procurorii au declarat că incidentul a implicat cel puțin douăzeci de persoane.

„În noaptea de 24/25.12.2025 s-a iscat un conflict spontan între mai multe persoane (cel puțin douăzeci) pe o stradă din localitatea Blăjel, jud. Sibiu. În cadrul acestui conflict, victima, o persoană în vârstă de 36 ani a fost agresat cu diverse corpuri contondente în zona capului și a corpului de patru autori în vârstă de 14, 33, 27 și 18 ani. În urma loviturilor primite, victima a decedat. În cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de cei patru autori pentru săvârșirea infracțiunilor de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice și față de alte șase persoane pentru săvârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice”, conform procurorilor.

Cei patru suspecți au fost reținuți urmând a fi formulată propunere de arestare preventivă în cursul zilei de mâine, transmit reprezentanții Parchetului.

