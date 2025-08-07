Piton regal găsit în baie

Totul s-a întâmplat în noaptea de luni spre marți (4-5 august 2025), atunci când bărbatul a vrut să meargă la toaletă. A deschis ușa, iar când a aprins lumina a auzit un sâsâit și a văzut șarpele care are o lungime de aproximativ 1,5 metri.

Speriat, el a închis ușa și a sunat la numărul unic de urgență 112. Dispecerul l-a redirecționat către Jandarmerie, instituția care se ocupă cu astfel de situații, iar un echipaj de jandarmi a mers acasă la bărbatul din București.

„A fost semnalată prezența unui șarpe într-un apartament de pe bulevardul Nicolae Bălcescu. Reptila a fost preluată în siguranță, fiind înlăturat orice potențial risc pentru locatari”, a declarat Alexandru Iacob, purtător de cuvânt al Jandarmeriei București pentru ProTV.

Pitonul regal, scăpat de o vecină

A doua zi, bărbatul a aflat că șarpele aparține unei vecine și nu este pentru prima dată când scapă.

Proprietara pitonului regal a povestit că a crescut pitonul „ca pe un membru al familiei”.

„El are un terariu, un loc special amenajat pentru el și, probabil, când am desfăcut geamul ca să îi schimb apa, a rămas întredeschis și a ieșit. S-a mai întâmplat, dar l-am găsit în casă. Însă de data asta nu l-am găsit o perioadă mai lungă. Mai mult ca sigur a plecat pe coloană de apă. Noi l-am crescut ca pe un membru al familiei. Am fost convinsă că e în casă. Într-adevăr, au stilul de a se ascunde, dar până la urmă apărea. Nu am vrut să fac rău nimănui, îmi pare rău că am deranjat”, a spus femeia.

Totul despre pitonul regal

Pitonul regal (Python regius), cunoscut și ca pitonul-bilă, este o specie mică și corpolentă de piton, originară din Africa Centrală și de Vest. Majoritatea adulților măsoară între 1,1 și 1,5 metri, iar lungimea maximă poate ajunge până la 2 metri. Acest piton are un gât subțire și un cap mare și se caracterizează prin temperamentul său docil, fiind popular ca animal de companie, mai ales pentru începători.

Un aspect distinctiv al pitonului regal este comportamentul său defensiv: când este stresat sau speriat, se încolăcește într-o minge strânsă, cu capul protejat în centru. Se mișcă lent și preferă să evite căldura puternică, fiind mai activ în primele ore ale dimineții și seara.

Pitonul regal se hrănește cu o varietate de prăzi mici din sălbăticie, precum amfibieni, șopârle, alți șerpi și mici mamifere, dar în captivitate poate fi pretențios la mâncare, adesea evitând șoarecii ca hrană. Este un șarpe constrângător, care-și sufocă prada înainte de a o înghiți întreagă.