Potrivit unei înregistrari video a incidentului difuzate online, dar care nu a putut fi deocamdată verificată, un bărbat în blugi şi tricou apare pe unul din holurile clădirii unde se întâlnesc membrii cabinetului de miniştri.

Bărbatul ţine ceva în mâna dreaptă şi strigă că are o grenadă pe care o va detona, spunând între altele că nu va „ieşi viu” din clădire.

In the Ukrainian capital of Kiev, an unknown assailant (Telegram channels say he's a veteran of the Nationalist Aidar Battalion) is threatening to detonate a GRENADE in the national cabinet building.



MORE here as it breaks: https://t.co/1B5L5q4INUpic.twitter.com/U3J63NVHDg