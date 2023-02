Poliţiştii au fost sesizaţi vineri, în jurul orei 4.00, că a avut loc un conflict între doi cetăţeni ucraineni la bordul unei nave sub pavilion internaţional acostată în Portul Brăila.

„Din primele date, se pare că în urma conflictului, unul dintre aceştia ar fi fost lovit în zona capului, rezultând decesul său, iar bărbatul bănuit de comiterea faptei ar fi părăsit imediat nava”, a transmis, vineri, Poliţia Judeţeană Brăila.

Conform sursei citate, bărbatul a fost identificat de poliţişti, iar în prezent este căutat de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, Biroului de Investigaţii Criminale, Biroul Proximitate, Biroului de Ordine Publică, Biroul Rutier, S.A.S. şi poliţiile orăşenesti, împreună cu poliţişti din cadrul Biroului Judeţean de Poliţie Transporturi, I.J.J., Poliţia Locală.

De asemenea, au fost instituite filtre şi în judeţele limitrofe. În activităţile de căutare este angrenat şi un câine de urmă.

Bărbatul căutat se numeşte Puyko Yaroslav şi are 172 cm înălţime. Acesta era îmbrăcat cu o geacă verde închis, blugi albaştri şi are capul acoperit. Are cu el o borsetă.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO „Nu recomand nimănui să vină aici”. Marea speranță a atletismului german, îngrozită de ce-a găsit în vacanță

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro România se înarmează! Oraşele în care vor fi plasate sistemele şi ce trebuie să ştie românii

Viva.ro 'Are bani doar de țigări și de băutură, de la mama lui' Ce spune abia acum Oana Roman despre averea lui Marius Elisei

Observatornews.ro "Fiica mea cea mică a murit în brațele mele, iar soția lângă mine". Momentele dramatice retrăite de un sirian după catastrofa care i-a decimat familia

Știrileprotv.ro INTERVIU. Salvatorii români trimiși în Turcia nu au voie să mănânce decât ce au adus ei. ”Situația este foarte gravă”

FANATIK.RO Care sunt cele mai sigure locuri din avion. Motivul pentru care mulți refuză să le rezerve

Orangesport.ro ULUITOR | Ce mai face Radu Niculescu, bărbatul care a avut o aventură cu soţia lui Dan Petrescu

HOROSCOP Horoscop 10 februarie 2023. Capricornii au foarte multă energie, sunt foarte motivați să facă ceea ce au planificat, în cadrul unui grup