Sediul Poliției Provinciale din Gdańsk a reținut un locuitor de 41 de ani din orașul Sopot, cetățean polonez, suspectat de furtul unei mașini marca Lexus aparținând premierului Donald Tusk.

Bărbatul reținut fusese deja condamnat anterior

„Bărbatul a fost reținut astăzi la ora 6:00, pe aeroportul din Gdańsk, chiar înainte de a zbura spre Bulgaria. Surprins de ofițeri, nu a opus rezistență”, a transmis poliția în comunicat.

Suspectul a fost dus la o secție de poliție, unde se desfășoară procedurile judiciare.

Polițiștii au percheziționat și locuința acestuia, securizând probe care vor fi folosite în continuarea anchetei. Bărbatul rămâne la dispoziția procurorului.

Potrivit agenției de presă PAP, bărbatul fusese anterior condamnat pentru fraude și infracțiuni care pun în pericol viața.

Mașina a fost găsită, înainte ca bărbatul să fie prins

Marți, la ora 7:40, polițiștii au primit o sesizare privind furtul unei mașini Lexus în orașul Sopot.

La câteva ore după furt, polițiștii din Pomerania au găsit autoturismul furat, aparținând familiei premierului Donald Tusk.

Mașina Lexus se afla într-o parcare din Gdańsk, Polonia.

