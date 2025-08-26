Cereri de despăgubire

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 6 spre 7 aprilie 2023 în localitatea Deleni. Un vânt puternic a doborât un cireș bătrân din curtea lui Mihai A., care a căzut peste gardul vecinilor, frații săi Victor A. și Alin A.

Mihai A. a solicitat în instanță daune în valoare de 62.400 de lei, din care 60.000 de lei reprezentau daune morale. El a susținut că suferința cauzată de pierderea cireșului l-a afectat atât de tare încât a ajuns să fie internat în spital.

În replică, Victor A. a declarat că a încercat să rezolve situația pe cale amiabilă. El susține că i-a cerut fratelui său să-și recupereze copacul, dar acesta a refuzat orice dialog. După trei săptămâni, Victor A. a tăiat copacul și a aruncat lemnele înapoi în curtea lui Mihai A.

Decizia instanțelor

Judecătoria Hârlău a respins acțiunea lui Mihai A., considerând că nu există dovezi ale vinovăției pârâților.

„Instanţa reţine că nu s-a făcut dovada existenţei vreunei fapte ilicite sau a vinovăţiei pârâţilor, dărâmarea cireşului de vântul puternic fiind un caz fortuit”, au argumentat magistrații.

Nemulțumit de verdict, Mihai A. a contestat decizia la Tribunal. În apelul său, el a acuzat „injustiția, nedreptățile și batjocura arătate la adresa sa” și a susținut că problemele sale de sănătate ar fi fost cauzate de acest conflict.

Recomandări Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată

Tribunalul a menținut însă decizia primei instanțe. „Este evident că intimatul a încercat să îl informeze pe apelant și să îi solicite să își ridice lemnul rezultat în urma tăierii, însă apelantul a refuzat, aspect care infirmă existența unei fapte ilicite în sarcina intimaților”, au transmis judecătorii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE