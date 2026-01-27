Sursă video: ISU Dolj

La fața locului au intervenit o autospecială de stingere cu apă și spumă și o barcă de salvare din cadrul ISU Dolj, alături de echipaje ale SVSU și SAJ. Bărbatul a fost salvat datorită intervenției prompte a echipajelor. Acesta este conștient și se află în prezent în evaluare medicală.

Cetățenii sunt sfătuiți să evite riscurile și să respecte recomandările oficiale.

„Reamintim cetățenilor că traversarea cursurilor de apă poate deveni extrem de periculoasă, mai ales în situațiile în care nivelul apei crește rapid. Respectați recomandările autorităților și evitați expunerea la riscuri inutile”, este recomandarea autorităților.

ISU Dolj a mai informat că pompierii, alături de reprezentanţii autorităţilor publice locale, intervin în localitatea Greceşti, pe cursul de apă Raznic, cu saci de nisip, pentru a ridica diguri de protecţie, ca să prevină pătrunderea apei în gospodăriile cetăţenilor.

