Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara, incidentul a fost descoperit după ce dispeceratul unei structuri de monitorizare electronică a semnalat că bărbatul nu răspunde apelurilor de verificare, iar dispozitivul său era localizat într-o clădire de lângă stația CFR Deva.

„În urma deplasării la fața locului, polițiștii au identificat un bărbat de 45 de ani, fără adăpost, care avea asupra sa telefonul mobil de monitorizare, împreună cu încărcătorul acestuia. Acesta a susținut că a cumpărat dispozitivul cu 200 de lei de la un bărbat. Bunurile au fost ridicate de polițiști în vederea continuării cercetărilor”, a precizat IPJ Hunedoara.

La scurt timp după, bărbatul din Lupeni s-a prezentat la sediul Poliției Hațeg, unde a declarat că ar fi pierdut dispozitivul de monitorizare. Conform poliției, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

„În urma administrării probatoriului, s-a dispus continuarea urmăririi penale pentru infracțiunea de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecție, fiind luată măsura reținerii pentru 24 de ore față de bărbatul din municipiul Lupeni”, au transmis reprezentanții IPJ Hunedoara.

În prezent, bărbatul se află în arestul IPJ Hunedoara și urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva pentru luarea măsurilor legale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE