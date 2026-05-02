Avalanșă produsă sâmbătă pe Valea Coștilei

O avalanșă a avut loc, sâmbătă dimineață, pe Valea Coștilei. Aceasta este populară printre amatorii de sporturi extreme, dar este și notorie pentru riscurile ridicate. Specialiștii avertizează constant asupra pericolului de avalanșe, mai ales în condiții de ninsori abundente sau fluctuații de temperatură.

Șeful formaţiei Buşteni din cadrul Salvamont Prahova, Sergiu Frusinoiu, a precizat pentru Agerpres că victima făcea parte dintr-un grup de trei persoane aflate la schi offpiste. Celelalte două persoane au fost preluate de către salvamontişti pentru a fi coborâte de pe munte.

Mesajul transmis de colegii lui Dan Colniceanu

„Ne luăm rămas-bun, cu profund regret şi tristeţe, de la colegul nostru, locotenent-colonelul Dan Colniceanu, care şi-a pierdut viaţa în Munţii Bucegi, surprins de o avalanşă în zona Văii Coştilei, la doar 35 de ani. Absolvent al Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Pompieri, locotenent-colonelul Dan Colniceanu şi-a dedicat întreaga carieră salvării de vieţi, fiind încadrat timp de 12 ani în cadrul ISU Braşov. A fost unul dintre cei mai pricepuţi alpinişti ai inspectoratului, un profesionist desăvârşit şi un camarad respectat de toţi cei care au avut onoarea să îi fie alături”, a transmis, sâmbătă, ISU Brașov.

De asemenea, colegii schiorului au transmis că muntele a fost marea pasiune a acestuia şi „locul pe care l-a iubit enorm şi unde şi-a găsit mereu echilibrul, puterea şi chemarea”.



