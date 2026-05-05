Cătălin, în vârstă de 59 de ani, a început să observe în urmă cu aproximativ șase luni că înghițirea alimentelor solide devenea tot mai dificilă. Inițial, episoadele au fost sporadice, însă în scurt timp au ajuns să apară zilnic, fiind însoțite de senzația că alimentele rămân blocate în gât. Pe măsură ce disconfortul devenea tot mai accentuat, situația a început să îi afecteze semnificativ stilul de viață, determinându-l să caute explicații și soluții medicale.

În urma efectuării unui consult de gastroenterologie la Spitalul Clinic SANADOR și a unei endoscopii digestive superioare, diagnosticul a indicat prezența unui diverticul Zenker. Acesta este o formațiune asemănătoare unui sac, localizată la joncțiunea dintre faringe și esofag, unde se pot acumula alimente și secreții. În formele simptomatice, această afecțiune necesită tratament pentru a elimina cauza disconfortului și pentru a permite reluarea alimentației în condiții normale.

Pentru stabilirea conduitei terapeutice, Cătălin s-a programat la prof. dr. Gabriel Constantinescu, medic primar gastroenterologie și medicină internă, coordonatorul Centrului de excelență în endoscopia intervențională de la Spitalul Clinic SANADOR, care i-a recomandat un tratament modern, minim invaziv: procedura Z-POEM. După ce a primit toate informațiile necesare despre intervenție, pacientul a decis să urmeze această opțiune, având încredere în experiența echipei medicale.

Procedura Z-POEM, o variantă a tehnicii POEM, este utilizată în tratamentul diverticulului Zenker și constă în secționarea endoscopică a septului dintre diverticul și esofag, inclusiv a mușchiului cricofaringian. Intervenția se realizează endoscopic, prin cavitatea orală, fără incizii exterioare, în blocul operator, sub anestezie generală. Această abordare permite o recuperare mai rapidă și un disconfort postprocedural redus, comparativ cu chirurgia clasică.

După intervenție, Cătălin a avut o evoluție postoperatorie favorabilă, resimțind doar un disconfort ușor, care s-a diminuat progresiv în zilele următoare. El a respectat recomandările medicale și a reluat treptat alimentația, iar rezultatele nu au întârziat să apară. În prezent, nu mai are dificultăți la înghițire și și-a recăpătat confortul în viața de zi cu zi.

