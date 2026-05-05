Cât costă cireșele în piețele din Galați

Prețul cireșelor din Piața Centrală a ajuns la cote alarmante, oscilând între 100 și 150 de lei pe kilogram, potrivit portalului de știri locale Viața Liberă.

Aceste fructe, deși extrem de dorite, sunt considerate un lux de mulți gălățeni. În mod similar, corcodușele crude, preferatele amatorilor de acrituri, au același preț ridicat de 150 de lei pe kilogram.

Căpșunile din piețele din Galați sunt mai ieftine

Dacă prețul cireșelor în 2026 este mare și fructele au devenit un lux pentru cei mai mulți dintre români, căpșunile au totuși un preț mai „accesibil”.

Oferta locală are un preț de 29 de lei pe kilogram, în timp ce varianta grecească este mai ieftină, la 20 de lei.

„Cei care au bani le preferă pe cele românești, dar, sincer vorbind, părerea mea este că tot cele grecești sunt mai bune acum. Sunt mai mari și mai dulci. Acolo este deja vremea lor, au avut parte de mult soare, pe când ale noastre sunt încă făcute în solare”, a explicat o vânzătoare, pentru sursa citată mai sus.

Ce spun românii când văd prețurile la căpșuni și cireșe

Opinile cumpărătorilor variază. În timp ce unii, precum o doamnă intervievată, spun că se mulțumesc cu puțin:

„Toată lumea se plânge de prețuri și probabil au dreptate, dar eu nu mă plâng. Mănânc puțin și îmi ajunge pensia”, alții sunt mai critici.

O altă cumpărătoare, care se aproviziona cu mere la un leu kilogramul, a declarat:

„La cireșele de 150 de lei kilogramul nici nu mă uit. Sunt mult prea scumpe. Cu pensiile noastre abia ne mai descurcăm, mai ales că s-au scumpit și medicamentele. Trebuie să împărțim banii cu mare grijă ca să ne ajungă. În Micro 38, de unde vin eu, prețurile sunt ceva mai rezonabile, varza e 4 lei, aici e 6 sau 7”, a mai spus o cumpărătoare.

Vânzătorii recunosc că oamenii cumpără doar strictul necesar

Deși piața oferă o gamă variată de produse, atmosfera este dominată de reținere și resemnare. Mulți cumpărători doar privesc și pleacă mai departe cu sacoșele aproape goale.

O vânzătoare a descris situația astfel:

„Vânzările nu merg deloc, nu sunt bani. Peste tot este la fel. Puterea de cumpărare este foarte scăzută, lumea pur și simplu nu are resurse. Nici pensiile nu au intrat încă. Tinerii nu prea vin în piață, iar cei în vârstă, care mai vin, cumpără foarte puțin, așa, de poftă. Iau patru castraveți, trei-patru ridichi, câte o roșie sau două, nu mai mult”.