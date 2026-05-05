Tudor Chirilă, câștigător la Gala Premiilor Radio România Cultural 2026. Ce trofeu a primit artistul

Printre celebritățile premiate s-au aflat Tudor Chirilă, Luiza Zan, Ioana Grigore, Svetlana Cârstean și Tatiana Țîbuleac.

Într-o atmosferă festivă, au fost acordate trofee la opt categorii, precum și patru distincții speciale, în prezența unor importante personalități ale vieții culturale.

Iată mai jos care au fost cele opt categorii la care au fost acordate premii:

Categoria Arte vizuale: premiul a fost câștigat de Victoria Zidaru, pentru expoziția „ReFacerea”

Categoria Muzică: distincția i-a revenit Luizei Zan, pentru albumul „Aer”, primul disc de jazz românesc din ultimii 20 de ani interpretat integral în limba română

Categoria Educație: premiul a fost acordat Asociației Române de Dezbateri, Oratorie și Retorică (ARDOR), pentru contribuția la dezvoltarea gândirii critice în rândul tinerilor și performanțele obținute la competițiile internaționale

Categoria Film: a fost premiată Ioana Grigore, pentru documentarul „Leo Records: Doar pentru prietenii noștri”

Categoria Știință: premiul a fost câștigat de proiectul „Dr. Laser”, pentru dezvoltarea unor aplicații medicale inovatoare în domeniul tratamentului oncologic

Categoria Teatru: premiul i-a revenit lui Tudor Chirilă, pentru rolul Berenger din spectacolul „Rinocerii” de Eugen Ionescu

Categoria Poezie: a fost distinsă Svetlana Cârstean, pentru volumele „Restul” și „Arteziana”

Categoria Proză: premiul i-a fost acordat scriitoarei Tatiana Țîbuleac, pentru romanul „Când ești fericit, lovește primul”

Iată mai jos care au fost cele patru premii speciale:

Premiul de Excelență: i-a revenit academicianului Mircea Martin, pentru întreaga sa contribuție la critica și teoria literară

Premiul pentru întreaga activitate: i-a fost acordat actriței Maria Ploae, pentru cariera sa de peste cinci decenii în teatru și film

Premiul special – Celibidache 30: i-a fost oferit regizorului Serge Celibidachi, pentru filmul „Cravata galbenă”

Premiul pentru antreprenoriat cultural: i-a fost acordat regizoarei Chris Simion, pentru proiectul teatrului independent Grivița 53

Gala Premiilor Radio România Cultural 2026 a fost completată de un moment artistic de excepție: un concert susținut de Bogdan Mihai Simion și Lăutarii de Mătase, care a oferit publicului o incursiune vibrantă în patrimoniul muzical românesc, reinterpretat într-o cheie contemporană.