O avalanșă a avut loc pe Valea Coștilei

O avalanșă a avut loc sâmbătă dimineața, 2 mai 2026, pe Valea Coștilei, anunță Salvamont România. Din primele informații, o persoană a fost surprinsă sub zăpadă. Salvamontiștii intervin de urgență la fața locului.

„Avalansa pe Valea Coștilei, cel putin o victima surprinsa sub zapada dintr-un grup de persoane aflate la schi offpiste. Salvamontiștii intervin in acest moment , inclusiv cu caini de căutare si sunt sprijiniți pentru transport de catre un elicopter”, anunță Salvamont România.

O persoană a rămas blocată sub zăpadă

Echipele Salvamont România – filiala Prahova și-au mobilizat resursele pentru a identifica și recupera victima.

„Folosim câini de salvare special antrenați și avem sprijin aerian, oferit de un elicopter, pentru a transporta salvatorii și eventualele victime către spitale”, au declarat reprezentanții Salvamont, potrivit portalului de știri locale Obiectiv de Argeș.

Condițiile dificile din teren, precum stratul instabil de zăpadă, complică misiunea.

Valea Coștilei din Munții Bucegi este un traseu cunoscut pentru riscul de avalanșă

Valea Coștilei este populară printre amatorii de sporturi extreme, dar și notorie pentru riscurile ridicate. Specialiștii avertizează constant asupra pericolului de avalanșe, mai ales în condiții de ninsori abundente sau fluctuații de temperatură.

Știre în curs de actualizare!

