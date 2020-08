Un bărbat orb din Bacău, considerat suspect că vede, trebuie să treacă din nou prin comisii. “Văd așa doar niște umbre”

Ciprian Onofrei a primit prin poștă o înștiințare de la DGASPC Bacău, fiind considerat “suspect” că ar fi mințit că este orb, a precizat Emanuel Ungureanu, care a postat documentul pe contul său Facebook.

“Am primit o înștiințare că cei de la DGASPC au fost sesizați. Eu am certificatul de nevăzător definitiv din anul 2013, adică este nerevizuibil. Pentru că eu nu mai văd, văd așa doar niște umbre. Și este reînnoit și când s-a dat noua lege, în 2017 sau 2018. În plus, eu am nerevizuibilă și decizia de pensie medicală”, a declarat Ciprian Onofrei, potrivit HotNews.ro.

Documentul din 2013, în baza căruia Ciprian Onofrei a primit certificatul

de handicap de nevăzător nerevizuibil FOTO: Facebook/ Emanuel Ungureanu

În anul 2014, Ciprian Onofrei a suferit un dublu transplant: transplant renal și transplant de pancreas.

În perioada pandemiei, nu a obișnuit să iasă din casă. Povestește că folosește programe speciale pe telefon și pe laptop, care îl ajută mult la unele activități de câțiva ani, nevăzător fiind.

“Acum mă apuc să fac investigațiile, dar este mult de umblat. Eu nici nu ies din casă, acum trebuie să umblu prin spital. Am înțeles că trebuie să merg și la policlinică, și la spital, să fac investigații. Am de umblat și pe la primărie, cu anchetă socială, nici nu știu ce să zic. Ce să fac? Trebuie să merg înainte. Dar nu știu de ce s-a întâmplat asta. Eu mă voi lupta să demonstrez că chiar sunt bolnav. Eu chiar sunt bolnav. Trebuie să merg înainte”, a mai spus Ciprian Onofrei. Recomandări În lipsa altor soluţii, 12 oameni bolnavi şi săraci locuiesc în corpurile spitalului desființat din Negreşti, Vaslui: „Când vine frigul, mă internez la cronici”

Ciprian Onofrei trebuie să se prezinte pe 10 septembrie la reevaluare FOTO: Facebook/ Emanuel Ungureanu

Cazul lui Ciprian Onofrei a fost semnalat public de parlamentarul Emanuel Ungureanu, care este și fondatorul Asociației pentru Solidaritate și Empatie Delia Grădinaru, ONG care sprijină zeci de copii și tineri dependenți de dializă sau cu transplant renal din România.

“L-am cunoscut personal în șase tabere pe care le-am organizat pentru zeci de tineri cu insuficiență renală cronică din România, în țară și în străinătate. În toate taberele a fost sprijinit de colegii lui de suferință, în toate deplasările, pentru că Ciprian NU VEDE!”, a precizat Emanuel Ungureanu pe Facebook.

Deputatul Emanuel Ungureanu spune că va interpela Ministerul Muncii “pentru a opri acest abuz oribil”.

