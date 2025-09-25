Dispărut după pauza de prânz

Victima, Issam Zouhairi, era tată a trei copii și locuia în apropiere. Vineri, 19 septembrie, la ora prânzului, a mers la restaurantul KFC aflat la doar câteva minute de serviciu. Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, bărbatul a comandat la casă, apoi s-a îndreptat spre toaleta de la etaj. Nu a mai ieșit niciodată de acolo.

Familia s-a alarmat a doua zi, când fiul său a anunțat că nu mai are nicio veste de la el. „Eram siguri că i s-a întâmplat ceva rău”, a spus fratele victimei pentru BFMTV.

„Erau 30 de ore. Poate ar fi putut fi salvat”

După ore întregi de căutări prin spitale și la poliție, rudele au mers la locul de muncă al lui Issam, unde colegii au spus că nu se mai întorsese din pauza de prânz. Mașina lui a fost găsită parcată chiar în fața restaurantului.

Abia după insistențele familiei, angajații fast-foodului au verificat toaletele. O ușă era blocată din interior. Când a fost deschisă, bărbatul a fost găsit fără viață.

„A fost descoperit la 30 de ore după ce intrase acolo. Poate, dacă se intervenea mai devreme, mai trăia”, au spus rudele.

Reacția KFC: „Ne exprimăm condoleanțele”

Parchetul din Dunkerque a deschis o anchetă pentru „stabilirea cauzelor morții”. Autopsia nu a arătat urme de violență și nici implicarea altor persoane. Medicii legiști cred că ar putea fi vorba de o cauză naturală, dar sunt necesare analize suplimentare pentru confirmare.

KFC Franța a confirmat incidentul și a transmis un mesaj de condoleanțe familiei.

„Un bărbat a fost descoperit fără viață sâmbătă, 20 septembrie, în restaurantul din Dunkerque, operat de unul dintre francizații noștri. Ne exprimăm sincerele condoleanțe familiei și apropiaților victimei. Echipa localului cooperează pe deplin cu autoritățile”, au precizat reprezentanții companiei.

Rudele bărbatului sunt însă revoltate că angajații restaurantului nu au verificat mai devreme toaletele. „Peste o zi întreagă, nimeni nu a întrebat de ce o ușă este blocată din interior. Nu și-au făcut treaba și e foarte grav. A murit un om”, a declarat familia, care ia în calcul să angajeze un avocat la Paris.