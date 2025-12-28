Cum a produs bărbatul din Teleorman accidentul rutier cu mașina furată

Un bărbat de 42 de ani din Alexandria a provocat un accident grav pe DN6, în localitatea Bujoreni, județul Teleorman, duminică dimineață, în jurul orei 8.50. Potrivit News.ro, acesta conducea un autoturism sustras când a pierdut controlul direcției, lovind două vehicule aflate în mers.

Conform Poliției, „după impact, autoturismul în cauză a ieșit în afara părții carosabile, s-a izbit de un stâlp, apoi de un copac, ulterior intrând într-un gard din beton”. Accidentul s-a soldat cu rănirea șoferului și a unui pasager, ambii fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Bărbatul s-a îmbătat înainte să fure mașina și să producă accidentul

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru bărbatul care conducea vehiculul, în timp ce ceilalți doi șoferi implicați în accident au avut rezultate negative.

Ancheta ulterioară a relevat că mașina condusă de acesta fusese furată de la proprietar pentru a fi utilizată în mod neautorizat.

„Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru bărbatul de 42 de ani, iar pentru ceilalți doi, rezultatele au fost negative”, au transmis polițiștii din Teleorman.

Șoferul din Teleorman a fost reținut după incident

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și este acuzat de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și furt în scop de folosință. „Totodată, polițiștii au stabilit că autoturismul condus de bărbatul de 42 de ani ar fi fost sustras de la proprietarul acestuia, în scop de folosință.

În urma administrării probatoriului, a fost dispusă măsura reținerii față de acesta”, au declarat reprezentanții Poliției.

Incidentul reamintește de un grav accident care a avut loc chiar în ziua de Crăciun, atunci când un șofer băut de BMW care mergea cu 160 km/h a intrat într-o casă.