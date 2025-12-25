Șoferul avea o alcoolemie de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat

Un bărbat în vârstă de 44 de ani din localitatea Culciu Mic a pierdut controlul autoturismului pe care îl conducea și a intrat într-o casă. Incidentul s-a produs în jurul orei 5.30.

În urma accidentului, nu au existat victime, însă pagubele materiale au fost însemnate. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Valea Vinului, sesizați prin apel la 112, au constatat că mașina, un BMW, s-a izbit de gardul și peretele unui imobil.

Șoferul a fost testat cu etilotestul, care a indicat o alcoolemie de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost transportat la spital pentru prelevarea de probe biologice. Ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.

Proprietarul casei s-a trezit după ce mașina a lovit peretele exterior al dormitorului său

Proprietarul casei avariate, vloggerul Bertici Attila, a relatat pe pagina sa de Facebook cât de grav a fost incidentul.

„A venit cu 160, beat, după cum a zis el şi a zburat în casă. Am avut noroc. Dacă casa nu era atât de tare, cădea pe mine şi nu mai vorbeam cu dv. Era să mor. Dumnezeu a fost cu mine că n-am murit”, a declarat acesta.

Mașina a lovit peretele dormitorului său, iar Attila consideră că a scăpat cu viață datorită rezistenței construcției.

Conform relatărilor lui Bertici Attila, șoferul ar fi încercat să-l convingă să nu sune la 112 și să nu anunțe autoritățile. Totuși, proprietarul imobilului avariat a refuzat și a contactat imediat poliția. La fața locului au sosit echipaje de poliție care au demarat cercetările.

Șoferul a fost transportat la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean Satu Mare, unde i s-au recoltat probe pentru a se stabili alcoolemia exactă.

În urma impactului, locuința a suferit daune semnificative, iar mașina avariată a rămas în curtea păgubitului. Proprietarul a menționat că nu poate părăsi curtea din cauza automobilului distrus, care blochează accesul.

Păgubitul afirmă că poliţiştii au plecat şi l-au lăsat cu BMW-ul distrus în curte, astfel că nu poate ieşi cu maşina din curte.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a elucida toate detaliile incidentului și pentru a stabili măsurile legale care se impun în acest caz.