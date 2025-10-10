Totul s-a întâmplat, noaptea trecută, în jurul orei 02.30, într-o benzinărie din zona Gării de Nord din Timișoara, pe bulevardul Republicii.

Bărbatul, aflat la volanul unui autoturism marca Volkswagen Golf, a intrat în benzinărie și, cu calm, a coborât, a luat o pompă de benzină, a deschis portiera mașinii și a început să stropească interiorul cu combustibil.

Cel mai probabil, șoferul urma să dea foc mașinii, însă a fost observat la timp de angajații benzinăriei.

Astfel, angajații au oprit alimentarea pompelor și l-au imobilizat pe bărbat. Apoi, au sunat la numărul unic de urgență 112, iar la fața locului a ajuns un echipaj al Poliției.

Bărbatul a fost reținut. El nu avea permis de conducere și, mai mult, se afla sub influența băuturilor alcoolice.

