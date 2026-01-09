Izolat complet de lume și de propriii copii

Miercuri, 6 ianuarie 2026, instanța a condamnat-o pe Anna V.D.V., în vârstă de 47 de ani, la șapte ani de închisoare, sub acuzațiile de tortură, lipsire de libertate și tratamente inumane aplicate soțului ei. La o zi după pronunțarea sentinței, victima a decis să vorbească public printr-o scrisoare, explicând că nu este încă pregătit pentru interviuri față în față.

„Oamenii care nu au trăit așa ceva nu pot înțelege. Mulți cred că este un film. Dar la mine chiar s-a întâmplat”, a scris bărbatul în scrisoarea citată de presa belgiană.

În scrisoare, Tom povestește cum viața i-a fost „luată pas cu pas”. El spune că a fost distrus nu doar fizic, ci și psihic: „Am fost umilit, zdrobit mental. Orice contact cu lumea din afară a fost întrerupt”, a scris el.

Telefonul și computerul i-au fost distruse, cartea de identitate – tăiată în două, iar soția a preluat controlul total asupra conturilor bancare. Bărbatul mai spune că timp de trei ani nu a avut voie să își vadă sau să își contacteze cei doi copii.

Supravegheat permanent, acuzat fără dovezi

Potrivit mărturiei sale, locuința era plină de camere de supraveghere, conectate direct la telefonul femeii.

„În fiecare cameră era o cameră video. Ea putea vedea orice mișcare făceam”, a scris Tom.

Motivul invocat de femeie pentru abuzuri era gelozia. Aceasta îl acuza că ar avea relații cu alte femei, acuzații pe care bărbatul le neagă categoric, spunând că nici măcar nu avea voie să iasă din casă.

Tortură zilnică într-o „casă a groazei”

După ce și-a pierdut locul de muncă, situația s-a degradat dramatic. Bărbatul descrie luni întregi de captivitate și tortură într-o casă în care, la un moment dat, se aflau aproximativ 60 de câini.

Era obligat zilnic să curețe cuștile și excrementele animalelor, folosind substanțe chimice caustice, adesea fără haine sau încălțăminte. Spune că era bătut constant și forțat să ia pastile: „Mă lovea până cădeam. Primeam pumni și picioare în burtă, în coaste sau în testicule”, a scris el.

La final, Tom ajunsese să cântărească doar 36 de kilograme.

„Te omor și te dizolv în acid”

Amenințările făceau parte din viața de zi cu zi, a mărturisit bărbatul.

„O să te omor. O să te dizolv în acid de baterie și soluție pentru desfundat țevi. Dacă fugi, dau ordin să fii omorât”, i-ar fi spus femeia, potrivit scrisorii victimei.

Bărbatul mai spune că a fost închis, fără motiv, în subsol, într-o cușcă de câini, într-un adăpost din curte sau în cotețele animalelor.

A evadat desculț și plin de sânge

Totul s-a terminat pe 18 martie 2025. După o ceartă, femeia l-a încuiat într-un adăpost din grădină, apoi s-a întors și a aruncat peste el o găleată cu apă clocotită.

„Am urlat de durere”, a scris Tom, precizând că nu era prima dată când era ars.

Când femeia a intrat în casă, bărbatul a reușit să deschidă încuietoarea, a sărit gardul și a fugit spre vecini. Aceștia au chemat imediat poliția.

„Eram desculț, plin de răni, sângeram puternic, aveam ochii umflați și corpul grav ars”, a povestit el.

Spitalizare și urmări pe termen lung

Tom a stat o lună în spital. Spune că și acum, aproape un an mai târziu, este sub tratament, inclusiv la chirurg plastician, din cauza arsurilor.

„Vederea mea este încețoșată, am dureri puternice de cap și musculare. Trăiesc în frică permanentă, am coșmaruri și atacuri de panică”, a scris el și, la finalul scrisorii, face un apel către alte persoane aflate în situații similare.

„Când agresorul își ispășește pedeapsa, pentru el povestea se termină. Pentru victime, ea continuă toată viața”, a scris Tom.

El îi îndeamnă pe cei care suferă abuzuri să ceară ajutor cât mai repede, de la poliție sau servicii specializate, și spune că încearcă acum să își reconstruiască viața și relația cu copiii săi.

