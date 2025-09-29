Soțul său este principalul suspect

Soțul ei este acum principalul suspect, conform relatării Eyewitness News. June Bunyan, descrisă de vecini ca fiind „prietenoasă, amuzantă și foarte amabilă”, a fost găsită fără viață în apartamentul său din Hollywood.

Autoritățile l-au acuzat pe Jonathan Renteria, în vârstă de 25 de ani, de crimă.

Detalii șocante ale crimei

Documentele judecătorești dezvăluie că victima și suspectul erau căsătoriți de un an și aveau un copil de o lună. Conform procurorilor, Renteria a fost găsit într-o cameră de hotel din comitatul Ventura, sângerând, cu o rană la antebraț și cu o notă în care își recunoștea fapta.

Într-un interviu înregistrat, Renteria a declarat că a avut o ceartă cu victima despre „eșecul ei de a slăbi după sarcină”.

El a admis că a pus-o într-o „strânsoare de gât” și a ucis-o.

Semne de abuz în relație

O vecină a declarat că Bunyan i-a mărturisit despre relația abuzivă.

„El nu voia ca ea să vorbească cu anumite persoane. Era abuziv verbal”, a spus Arielle Miller, o prietenă apropiată a victimei.

Miller a adăugat: „Modul în care a murit, suferința pe care trebuie să o fi experimentat, frica, violența, durerea – toate acestea – sunt lucrurile care mă țin trează noaptea”.

Vise și aspirații întrerupte

Conform unei pagini de GoFundMe create de apropiați, Bunyan se mutase în SUA din Regatul Unit pentru a-și urmări visul de a deveni avocat.

Ea era descrisă ca fiind plină de compasiune, iar „cea mai mare realizare a ei a fost obținerea diplomei de drept”.

Pe un site web considerat a fi al afacerii sale de paralegal, Bunyan era prezentată ca un avocat cu educație străină care își propunea să ajute alți avocați să protejeze clienții non-cetățeni în cazuri la intersecția dintre dreptul penal și cel al imigrației.

Ancheta continuă

Renteria a pledat nevinovat și urmează să se prezinte în instanță pentru o audiere preliminară în noiembrie. Cauțiunea sa a fost stabilită la 4 milioane de dolari, la cererea procurorilor.

În timp ce ancheta continuă, prietenii și familia lui Bunyan strâng fonduri pentru repatrierea rămășițelor sale. Ei doresc ca ea să fie „înmormântată cu demnitatea și dragostea pe care le merită, înconjurată de familie și prieteni”.

Tot în SUA, Mariana Christian, o româncă de 31 de ani stabilită în Wichita, a fost ucisă în propria casă de un bărbat pe care încerca să-l ajute. Cadavrul femeii a fost găsit marți, 29 iulie 2025, în Cottonwood Park, estul orașului Wichita.

Zonele din România în care ninge puternic. ANM a anunțat că ninsorile vor continua
Știri România 12:16
Zonele din România în care ninge puternic. ANM a anunțat că ninsorile vor continua
Aproape 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Lista anunțată de Termoenergetica
Știri România 12:14
Aproape 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Lista anunțată de Termoenergetica
Gestul făcut de Laura Cosoi și fetele sale pentru copiii mai puțin norocoși de la școala din Aprozi, Călărași. „Am convenit împreună cu ele"
Stiri Mondene 12:49
Gestul făcut de Laura Cosoi și fetele sale pentru copiii mai puțin norocoși de la școala din Aprozi, Călărași. „Am convenit împreună cu ele”
O cântăreață a leșinat pe scenă, în timpul concertului. Mesajul transmis pentru fani
Stiri Mondene 12:30
O cântăreață a leșinat pe scenă, în timpul concertului. Mesajul transmis pentru fani
CTP a explicat cum se aude rușinea la Chișinău, după alegerile din Moldova: „A ieșit azi-noapte să chirăie"
Politică 10:47
CTP a explicat cum se aude rușinea la Chișinău, după alegerile din Moldova: „A ieșit azi-noapte să chirăie”
Reacția lui Traian Băsescu după alegerile din Moldova: „L-au învățat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât armele"
Politică 10:04
Reacția lui Traian Băsescu după alegerile din Moldova: „L-au învățat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât armele”
