Soțul său este principalul suspect

Soțul ei este acum principalul suspect, conform relatării Eyewitness News. June Bunyan, descrisă de vecini ca fiind „prietenoasă, amuzantă și foarte amabilă”, a fost găsită fără viață în apartamentul său din Hollywood.

Autoritățile l-au acuzat pe Jonathan Renteria, în vârstă de 25 de ani, de crimă.

Detalii șocante ale crimei

Documentele judecătorești dezvăluie că victima și suspectul erau căsătoriți de un an și aveau un copil de o lună. Conform procurorilor, Renteria a fost găsit într-o cameră de hotel din comitatul Ventura, sângerând, cu o rană la antebraț și cu o notă în care își recunoștea fapta.

Într-un interviu înregistrat, Renteria a declarat că a avut o ceartă cu victima despre „eșecul ei de a slăbi după sarcină”.

El a admis că a pus-o într-o „strânsoare de gât” și a ucis-o.

Semne de abuz în relație

O vecină a declarat că Bunyan i-a mărturisit despre relația abuzivă.

„El nu voia ca ea să vorbească cu anumite persoane. Era abuziv verbal”, a spus Arielle Miller, o prietenă apropiată a victimei.

Miller a adăugat: „Modul în care a murit, suferința pe care trebuie să o fi experimentat, frica, violența, durerea – toate acestea – sunt lucrurile care mă țin trează noaptea”.

Recomandări Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste

Vise și aspirații întrerupte

Conform unei pagini de GoFundMe create de apropiați, Bunyan se mutase în SUA din Regatul Unit pentru a-și urmări visul de a deveni avocat.

Ea era descrisă ca fiind plină de compasiune, iar „cea mai mare realizare a ei a fost obținerea diplomei de drept”.

Pe un site web considerat a fi al afacerii sale de paralegal, Bunyan era prezentată ca un avocat cu educație străină care își propunea să ajute alți avocați să protejeze clienții non-cetățeni în cazuri la intersecția dintre dreptul penal și cel al imigrației.

Ancheta continuă

Renteria a pledat nevinovat și urmează să se prezinte în instanță pentru o audiere preliminară în noiembrie. Cauțiunea sa a fost stabilită la 4 milioane de dolari, la cererea procurorilor.

În timp ce ancheta continuă, prietenii și familia lui Bunyan strâng fonduri pentru repatrierea rămășițelor sale. Ei doresc ca ea să fie „înmormântată cu demnitatea și dragostea pe care le merită, înconjurată de familie și prieteni”.

Tot în SUA, Mariana Christian, o româncă de 31 de ani stabilită în Wichita, a fost ucisă în propria casă de un bărbat pe care încerca să-l ajute. Cadavrul femeii a fost găsit marți, 29 iulie 2025, în Cottonwood Park, estul orașului Wichita.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE