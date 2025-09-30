Bărbatul a cerut ajutor urgent echipajului în timpul zborului

Pasagerul, identificat ca Wang, afla pe un zbor Spring Airlines de la Shanghai la Singapore, a cerut urgent ajutor echipajului în timpul zborului, potrivit publicației din Shanghai Xinmin Evening News.

Wang a povestit că înainte să plece de acasă a uitat să stingă aragazul. Când și-a amintit greșeala, au trecut deja trei ore de la plecare, iar el era îngrijorat de posibilele consecințe.

Oală care fierbe fără apă pe un aragaz pe gaz poate duce la scurgeri de gaz și riscuri de incendiu.

Căpitanul avionului a luat imediat măsuri

După ce a fost informat, căpitanul avionului a luat imediat măsuri, notând adresa lui Wang, datele de contact ale firmei de administrare a imobilului și parola pentru încuietoarea inteligentă a ușii. Aceste informații au fost transmise rapid echipei de la sol.

Un reprezentant al serviciului clienți, Feng Jun, a primit mesajul și a contactat rapid administrația clădirii. Inițial, a fost luat drept escroc. Neînfricat, Feng a sunat din nou, explicând clar situația cu sinceritate. De această dată, personalul administrației l-a luat în serios și a trimis pe cineva să verifice apartamentul lui Wang.

La zece minute, Feng a făcut un nou apel și a aflat că personalul reușise să stingă aragazul înainte de a apărea daune semnificative.

La intrarea în apartament, au găsit câteva ouă foarte fierte, oala uscată și fumul gros umplând bucătăria. Membrul personalului a stins gazul și a deschis ferestrele pentru ventilație.

Întreaga operațiune de salvare s-a încheiat în 20 de minute

Feng a împărtășit vestea bună echipajului, care a transmis-o lui Wang.

Wang și-a exprimat recunoștința: „Mulțumesc că mi-ați salvat casa.”

Spring Airlines, companie aeriană low-cost cu sediul în Shanghai, a primit aprecieri pe scară largă online pentru răspunsul rapid al personalului. Comentariile au lăudat eforturile echipei companiei și ale administrației pentru protejarea vieților și a proprietăților din comunitate.

„Felicitări echipajului și personalului administrației pentru protejarea comunității. Situația putea avea consecințe dezastruoase pentru alții dacă aragazul ar fi rămas aprins”, a scris un comentator.

„Nu doar că a uitat să stingă aragazul, dar a uitat și să mănânce ouăle”, a glumit altul.