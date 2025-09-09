Omul a intrat în liftul casei sale și a rămas blocat acolo. Incidentul a avut loc la începutul lunii iulie, după cum a anunțat acum Poliția din Osnabrück pe Instagram.

Cauza defecțiunii liftului: siguranța s-a ars, a sărit, astfel încât, pe lângă lift, nici măcar butonul de urgență nu a mai funcționat, a explicat poliția.

Disperat, bărbatul a smuls panourile din cabina liftului

Pentru bărbatul de aproximativ 75 de ani, potrivit Bild, a fost o situație periculoasă: neavând telefon, nu a putut cere ajutor. Zile întregi, omul a fost blocat în această situație disperată.

Abia când fiul său a sunat la poliție, pentru că nu mai știa nimic de la el de câteva zile, a venit salvarea mult așteptată.

După cum a relatat poliția pe Instagram, doi agenți, pe nume Hille și Lukas, s-au deplasat imediat la blocul de apartamente și l-au strigat pe bărbat. Atunci, din lift s-a auzit slab o voce.

După ce polițiștii au spart ușa liftului, a avut loc o scenă dramatică. Complet slăbit și deshidratat, bătrânul era în interiorul liftului.

În disperarea sa, smulsese panourile din cabina liftului și îndoise unele părți metalice. La spital, bărbatul a primit îngrijiri, iar între timp, starea sa de sănătate s-a ameliorat.

Bătrânul blocat în lift: M-am bucurat așa mult să aud vocea polițistului

Comentariile de sub postare sunt pline de aprecieri la adresa intervenției poliției.

Un utilizator a scris: „Polițiști deosebiți – au acționat imediat”, în timp ce altul a spus: „Mulțumiri tuturor polițiștilor. În zilele noastre sunt bucuros și recunoscător că încă există oameni care fac această meserie adesea nerecunoscută”.

Și bărbatul eliberat le este recunoscător polițiștilor pentru salvare. După ce și-a revenit, i-a invitat pe aceștia la o cafea, potrivit relatării de pe Instagram.

„Nu am fost niciodată un mare prieten al poliției. Dar în acel moment m-am bucurat atât de mult să aud vocea unui polițist”, le-a spus bătrânul celor care l-au salvat.

