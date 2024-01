Jurnaliștii au fost forțați să se așeze pe podea, cu puștile îndreptate spre capul lor, în timp ce în fundal se auzeau țipete.

„Nu trageţi, vă rog, nu trageţi!”, a strigat o femeie în mijlocul armelor amenințătoare.

„Au intrat să ne omoare! Dumnezeu nu lasă să se întâmple asta. Criminalii sunt în direct acum”, i-a transmis unul din jurnaliştii captivi unui corespondent AFP, într-un mesaj pe WhatsApp.

Un cameraman a fost împușcat în picior, iar alt jurnalist a suferit o luxație la umăr în atac, a spus redactorul-șef adjunct.

Poliția a intervenit la fața locului și a arestat 13 suspecți. Aceștia vor fi „pedepsiți pentru acte teroriste”, au precizat polițiștii.

Ecuadorul se confruntă cu o criză de securitate, care a lăsat în urmă cel puţin 10 morţi, în atacuri legate de bande criminale, de la începutul stării de urgență care a fost instituită luni, 8 decembrie.

Starea de urgență a fost introdusă la o zi după ce Fito, cel mai periculos infractor din ţară, a dispărut din închisoarea de maximă securitate unde era deţinut. Evadarea lui a fost urmată de revolte în cel puțin șase închisori.

