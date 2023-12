Anchetatorii au anunţat că au identificat un bărbat de 58 de ani suspectat de incendierea autoturismului de serviciu al directorului de la Pieţe SA Timişoara. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, bărbatul ar fi incendiat maşina pentru a se răzbuna după o şicanare în trafic.

„În urma audierii şi probatoriului administrat, faţă de bărbatul, în vârstă de 58 de ani, a fost dispusă măsura internării pentru 30 zile la Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel, în vederea efectuării unei expertize psihiatrice complexe”, a anunţat, miercuri, IPJ Timiş, referindu-se la dosarul de incendiere a maşinii directorului de la Pieţe SA Timişoara.

Poliţiştii au precizat că, după primirea raportului de expertiză, bărbatul va fi prezentat magistraţilor în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

În urmă cu o săptămână, maşina de serviciu a directorului piețelor din Timișoara, Mirel Pop, a fost incendiată. „În jurul orei 3.00 am fost sunat de un vecin că maşina de serviciu, care e parcată în faţa casei, la mine, arde ca o torţă. Am sunat imediat la serviciul de urgenţe 112, pompierii au venit imediat şi au stins focul. Maşina a ars în proporţie de 95%. În urma cercetării la faţa locului s-a constatat că e vorba de o mână criminală, descoperindu-se sub maşină o cârpă îmbibată cu motorină. Drept urmare maşina a fost incendiată”, declara Mirel Pop pentru Press Alert.

