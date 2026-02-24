Bătălie în instanță pentru A8 și drumuri expres: val de contestații împotriva atribuirii unor contracte de lucrări

Premieră: contestație în anulare pentru un contract deja semnat

Startul marilor șantiere de infrastructură în estul țării a declanșat o rivalitate vizibilă între doi constructori din zona Moldovei: grupul UMB din Bacău controlat de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu și Danlin XXL, firmă din Neamț patronată de Dan Amurăriței. În prezent, terenurile de luptă sunt pe traseul autostrăzii A8 și pe cel al drumului expres Piatra Neamț – Bacău. UMB începe să plătească Danlin polițe din trecut: anterior, nemțenii obișnuiau să conteste proceduri.

Cea mai recentă sesizare UMB este o contestație în anulare împotriva primului contract de autostradă semnat de Danlin: 14,4 km pe sectorul montan al A8, între Joseni și Ditrău. O astfel de acțiune este o noutate în litigii pe achiziții publice și a devenit posibilă în urma unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție de la finalul anului trecut (dezlegare de drept). În esență, este o cale extraordinară de atac prin care se încearcă anularea unei hotărâri definitive.

Tronsonul Joseni – Ditrău a fost singurul segment din sectorul montan, aferent secțiunii gestionate de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), pierdut de UMB la licitație. Diferența între constructori a fost neglijabilă (0,87 de puncte), dar suficientă cât să decidă în conturile cărei firme va ajunge un miliard de lei. Danlin s-a impus la licitație chiar dacă a avut un preț mai mare decât al UMB: firma lui Umbrărescu a fost depunctată pentru că nu ar fi demonstrat experiența anterioară a unui inginer proiectant în consolidări.

O decizie a Curții de Apel București (CAB) este așteptată pe 11 martie. Contactat de Libertatea, Alex Lancuzov, purtătorul de cuvânt al CNIR, a precizat că acțiunea UMB nu este de natură să afecteze derularea contractului. Verdictul aparține însă instanței, iar o decizie favorabilă UMB ar putea redeschide discuția asupra atribuirii lucrării. 

Acțiuni în instanță și pe sectorul ieșean al A8

O altă contestație a UMB, tot în instanță, este în cazul tronsonului Moțca – Tg Frumos, 27 km din sectorul ieșean al A8 cu o valoare (de adjudecare) de 4,7 miliarde de lei. Și în acest caz, UMB a pierdut licitația la o diferență subunitară (0,88 de puncte): ambii ofertanți au avut punctaj tehnic maxim, dar Danlin a ofertat un preț mai scăzut. Pe lângă aspecte ce țin de validitatea documentelor depuse, UMB contestă experiența câștigătorului. 

„(Danlin) a executat exclusiv modernizări de drumuri județene și/sau reabilitări de poduri doar pe drumuri județene, neavând nicio experiență în construcția de autostrăzi, construcția de poduri și/sau tuneluri”, precizează UMB. Termenul de judecată este pe 25 februarie. În context, amintim că Danlin are parteneri din Bulgaria și conduce o asociere formată din 16 firme.

Probleme sunt și pe tronsonul Tg Frumos – Lețcani (29 km, 6,5 miliarde de lei). În acest caz, nu a fost stabilit încă un câștigător, iar turcii de la Makyol au declanșat un „atac” preventiv. Ei contestă clarificările solicitate de CNIR, afirmând că acestea ar putea duce la o situație în care oferta lor să fie declarată neconformă. Judecătorii au stabilit ca termen pe 27 februarie. Ceilalți cinci ofertanți la licitație sunt Danlin XXL, Strabag și alte trei firme turcești (IC Ictas, Biskon și Kalyon). 

Bătălie în instanță pentru A8 și drumuri expres: val de contestații împotriva atribuirii unor contracte de lucrări
Camioane în tunel, A8, proiect

Trei contestații la drumul expres Piatra Neamț – Bacău

O altă linie de front este pe drumul de mare viteză Piatra Neamț – Bacău (51 km, 5,2 miliarde de lei). Licitația a fost atribuită către Danlin XXL, dar a fost contestată atât de UMB, cât și de alți doi participanți la procedură: Precon Transilvania și BogArt.

Danlin a câștigat procedura tot la limită, la o diferență de 1,8 puncte în fața BogArt. Din sesizări rezultă că doar aceste două oferte au fost admisibile, depunctarea contestatarului fiind în cazul ofertei financiare. În esență, în contestație, constructorul spune că Danlin ar fi ofertat un preț mult prea scăzut (76% din valoare). 

De cealaltă parte, UMB și Precon contestă faptul că ofertele lor au fost respinse la evaluare. Culmea, în cazul UMB neconformitatea a vizat prețul „aparent neobișnuit de scăzut” și faptul că nu ar fi fost clarificate anumite tipuri de costuri. În cazul Precon, ar fi fost neconcordanțe între propunerea tehnică și cea financiară, aspecte care „ar conduce la executarea defectuoasă a contractului”. 

Toate cele trei contestații au fost respinse vineri de Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC), dar nu este exclus ca litigiul să se prelungească în instanță.

Probleme și la Suceava – Siret: trei contestații

Blocaje se înregistrează și la licitații organizate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Este vorba despre drumul expres Suceava – Siret, care cuprinde și lucrări pe teritoriul Ucrainei.

Două dintre sesizări au fost depuse de Strabag și vizează primele loturi ale drumului, cu o valoare a contractului de 4,5 miliarde de lei (43 km). Contestațiile au același obiect: în timpul licitației, prin răspunsurile la clarificările solicitate de potențiali ofertanți, CNAIR ar fi adus modificări substanțiale la documentație și a furnizat, cu puțin timp înainte de ofertare, „un număr impresionant de informații și documente tehnice noi, esențiale pentru întocmirea ofertelor”.

Într-un punct de vedere, CNAIR spune că acuzațiile sunt nefondate, singurul scop al contestatarului fiind de a „tergiversa procedura de atribuire”. Între timp, CNAIR a deschis ofertele și a fixat ziua de 16 aprilie ca termen-limită pentru stabilirea câștigătorilor. O altă contestație, la aceeași procedură, a fost înregistrată zilele trecute la CNSC, fiind înaintată de o asociere condusă de compania Frasinul (detaliile nu sunt încă publice).

Care este stadiul actual al autostrăzilor A7 și A8

Autostrada A7 rămâne cel mai avansat proiect de infrastructură mare: peste 210 km sunt dați în circulație (Ploiești – Adjud). Alți aproape 100 km, până la „frontiera” județului Iași, ar urma să fie dați în exploatare până în iunie 2026, finanțarea fiind asigurată prin intermediul PNRR. În ceea ce privește sectorul ieșean (28 km între Mircești și Pașcani, lucrare care cuprinde și nodul turbion de intersecție A7-A8), termenul prevăzut este decembrie 2026. UMB este antreprenorul general pe A7, având finalizați sau în lucru peste 270 km. Pe alți 65 km au lucrat Impressa Pizzaroti (Italia), Nurol (Turcia) și CONI (România).

Același constructor și-a adjudecat și licitațiile pentru Pașcani – Suceava (62 km, 5,9 miliarde de lei). Procedurile au trecut deja de faza de contestații, iar atribuirea contractelor a rămas definitivă încă din prima parte a anului trecut. „Contractele pentru execuția celor două loturi ale autostrăzii Pașcani – Suceava se vor semna până la sfârșitul lunii martie 2026. Finanțarea va fi asigurată prin programul SAFE”, a declarat Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR.

A7 continuă cu drumul expres Suceava – Siret: toate cele trei loturi ale acestui drum, inclusiv segmentul cu lucrări în Ucraina, sunt în faza de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurilor.

În cazul autostrăzii A8, cele mai multe contracte au fost atribuite (până acum) către UMB: grupul lui Umbrărescu va construi peste 150 km din acest drum rapid, fiind vorba despre secțiuni din zona montană. La acest moment se desfășoară sau urmează să înceapă activități de proiectare, ulterior fiind programată execuția (din 2027). Contractele UMB depășesc pragul de 20 de miliarde de lei.

Alți constructori prezenți pe A8 sunt turcii de la Nurol și Ozaltin, fiecare cu câte 24 km (2,5 miliarde de lei și, respectiv, 2,9 miliarde de lei), alături de Danlin pe primul tronson contestat din sectorul ieșean. Singurele secțiuni din A8 care încă nu au constructori desemnați sunt pe traseul Tg Frumos – Pod Ungheni, licitațiile fiind în faza de evaluare a ofertelor depuse.

Pentru Pașcani – Siret și Moțca – Vamă, autoritățile sunt într-o cursă contracronometru: toate contractele de lucrări trebuie semnate până în luna mai 2026, iar, din toamnă, să înceapă execuția acestora. Acestea sunt termenele avansate de premierul Ilie Bolojan astfel încât să poată fi respectat calendarul SAFE prin intermediul căruia sunt finanțate lucrările. 

Bătălie în instanță pentru A8 și drumuri expres: val de contestații împotriva atribuirii unor contracte de lucrări
Tunel A8, detaliu

Litigiile din instanță pot influența ritmul atribuirilor și al execuției, într-un context în care finanțările europene sunt condiționate de respectarea unor termene stricte.

Amendă de 40.000 de euro pentru un patron care a intrat pe e-mailul fostului angajat concediat, în Italia

Ploi, lapoviță și polei în București, în următoarele 2 zile. ANM anunță temperaturi de minus 3 grade Celsius
Știri România 11:20
Ploi, lapoviță și polei în București, în următoarele 2 zile. ANM anunță temperaturi de minus 3 grade Celsius
Ninsori, viscol puternic și vizibilitate sub 50 de metri. Harta zonelor vizate de avertizările meteo cod portocaliu și galben emise de ANM
Știri România 11:02
Ninsori, viscol puternic și vizibilitate sub 50 de metri. Harta zonelor vizate de avertizările meteo cod portocaliu și galben emise de ANM
Adriana Bahmuțeanu, declarații despre salonul de masaj care ar avea legătură cu Alina Cotabiță. Vedeta locuiește în apropiere: „Se știa foarte bine ce se întâmplă acolo"
Stiri Mondene 11:45
Adriana Bahmuțeanu, declarații despre salonul de masaj care ar avea legătură cu Alina Cotabiță. Vedeta locuiește în apropiere: „Se știa foarte bine ce se întâmplă acolo"
Dieta Irinei Loghin pentru a arăta cât mai bine la 87 de ani. Ce bea în fiecare dimineață. „Nu este ușor, dar așa mă mențin"
Stiri Mondene 11:14
Dieta Irinei Loghin pentru a arăta cât mai bine la 87 de ani. Ce bea în fiecare dimineață. „Nu este ușor, dar așa mă mențin"
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj pentru Ucraina, după patru ani de război, înaintea președintelui Nicușor Dan
Politică 11:31
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj pentru Ucraina, după patru ani de război, înaintea președintelui Nicușor Dan
Proiectul prin care locuitorii din București nu plătesc dacă apa caldă și căldura nu sunt în parametri, blocat în CGMB. Daniel Băluță: „Vom face grevă și plângeri penale"
Exclusiv
Politică 11:06
Proiectul prin care locuitorii din București nu plătesc dacă apa caldă și căldura nu sunt în parametri, blocat în CGMB. Daniel Băluță: „Vom face grevă și plângeri penale"
