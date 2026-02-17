Video generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Opțiuni ascunse care consumă bateria telefonului

Potrivit unui articol al publicației sârbe Blic, parte a Ringier Media International, două opțiuni ascunse dedicate scanării pot afecta semnificativ durata de viață a bateriei.

Telefoanele inteligente sunt concepute să monitorizeze constant mediul înconjurător. Acest proces implică funcționarea în fundal a Wi-Fi, Bluetooth și a altor senzori care detectează rețele, dispozitive sau semnale din apropiere. Astfel, energia este consumată chiar și atunci când ecranul dispozitivului este oprit. În zonele cu semnal slab, telefonul depune eforturi suplimentare pentru a menține conexiunea, ceea ce accelerează descărcarea bateriei.

Funcții ascunse care afectează bateria telefonului

Mulți utilizatori presupun că Wi-Fi și Bluetooth sunt complet dezactivate când sunt oprite din setările rapide. Totuși, aceste funcții continuă să ruleze în fundal pentru a facilita conectarea mai rapidă la rețele, localizarea precisă sau detectarea dispozitivelor din apropiere.

Aceste procese împiedică telefonul să intre în „modul de repaus profund” („deep sleep”), esențial pentru economisirea energiei în perioadele de inactivitate.

Ce este modul „deep sleep” la telefon

Atunci când un telefon intră în modul de repaus profund, aplicațiile neutilizate sunt puse pe pauză, procesorul trece într-un mod de economisire a energiei, iar activitățile în fundal, precum sincronizarea constantă sau verificarea datelor, sunt reduse semnificativ.

Acest mod contribuie direct la prelungirea autonomiei bateriei, mai ales când dispozitivul nu este utilizat activ.

Cum dezactivezi opțiunile de scanare pe Android și iPhone

Dezactivarea acestor funcții pe un telefon Android este simplă:

Accesează „Setări” (Settings). Mergi la „Locație” (Location). Intră în „Servicii de localizare” (Location Services). Dezactivează opțiunea „Scanare Wi-Fi” (Wi-Fi scanning). Revino și dezactivează „Scanare Bluetooth” (Bluetooth scanning).

Pe un iPhone, procesul este similar:

Deschide aplicația „Setări” (Settings). Accesează „Confidențialitate și securitate” (Privacy & Security). Selectează „Servicii de localizare” (Location Services). Derulează până jos și deschide „Servicii de sistem” (System Services). Dezactivează „Rețele și wireless” (Networking & Wireless) și confirmă alegerea.

Este sigur să dezactivezi aceste setări?

Da, este complet sigur. Dezactivarea acestor funcții nu împiedică telefonul să se conecteze manual la rețele Wi-Fi sau să se împerecheze cu dispozitive Bluetooth atunci când este necesar. Aceste modificări opresc doar scanarea automată din fundal, reducând consumul inutil de energie.

Aplicațiile care folosesc locația, precum Google Maps, vor funcționa în continuare normal. Această ajustare poate avea un impact semnificativ mai ales pe telefoanele mai vechi sau pe modelele precum Google Pixel 7 și iPhone 13.

Pe măsură ce eficiența bateriei scade în timp, limitarea activităților în fundal devine o soluție eficientă pentru a prelungi durata de viață a dispozitivului între încărcări.

