Femeia de 85 de ani era îngrijorată că dacă va accepta să meargă la cămin, își va pierde casa, iar angajatele ar fi ţipat la ea şi ar fi avut un comportament necuviincios, potrivit publicației locale. La puțin timp după plecarea lor, bătrânei i s-a făcut rău și a fost transportată la spital.

„Stau și mă gândesc de multe ori. Azi noapte mi-a fost cam rău. Nu ne-am certat, dar față de o zi înainte cu totul schimbat în rău. Domnul Gabriel (n.r. – polițistul local care a intervenit după apelul la 112) mi-a zis că dacă nu era acolo mă luau. Ce m-a deranjat este că încă cu o zi înainte am întrebat: merg la azil, dar casa îmi rămâne? Și mi-au spus că da. Ieri mi-au zis că odată ce plec, nu mă mai leagă nimic. Ieri chiar sincer vă spun, nu m-am putut abține și am început să plâng. M-am speriat, azi-noapte n-am dormit deloc, am fost foarte agitată. Și acum nu mă simt bine”, a mărturisit bătrâna.

Ea a fost transportată cu o ambulanță la spital pentru a primi îngrijiri medicale. „S-a primit apel pentru o pacientă care prezența vertij. I-au acordat ajutor și au dus-o la spital cu consult de specialitate”, a declarat Claudia Tatarici, purtător de cuvânt la Serviciul de Ambulanță Județean Constanța.

Recomandări EXPERIMENT LIBERTATEA. Am fost pentru câteva zile studentă la controversata „universitate” a fraților Tate. Ce am descoperit pe platformă și la cursuri

Întrebată despre comportamentul celor două angajate de la Asistență Socială, city-managerul orașului Constanța a anunțat că va fi demarată o anchetă.

„Îmi cere eu scuze public și anticipat dacă a fost un comportament neadecvat, nu pot să promit că nu se va mai întâmpla. Eu am să socotesc că astăzi mi-ați adus la cunoștință cazul. Cu acordul domnului primar, o să fac verificări suplimentare. Și o să luăm măsurile necesare, în limita în care legea ne permite”, a declarat Felicia Ovanesian.

Directoarea Direcției de Asistență Socială a precizat că nu are informații despre o atitudine nepotrivită a angajatelor.

„Prima evaluare a avut loc în ziua de luni. O echipă s-a deplasat la ea ca să vadă gradul de vulnerabilitate. S-a făcut o anchetă socială și, având în vedere vârsta, s-a propus instituționalizarea ei. Au urmat procedurile legale. Eu nu am fost de față”, a declarat Monica Poptile.

Recomandări Val de aer polar și ninsori peste România. Cum va fi vremea la București

Cazul femeii a ajuns în atenția presei după ce un polițist local din Constanța a povestit pe Facebook despre apelul la 112 al unei bătrâne care trăiește singură și nu are bani să plătească pentru căldură.

Pe 23 ianuarie, bătrâna a sunat la 112 și i-a spus dispecerului că moare de frig și de singurătate, în casă. Singura posibilă sursă de încălzire a casei e un calorifer electric, pe care însă nu-l folosește, de teamă că nu va putea plăti factura la curent.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO În România avea un job bun, dar în 1983 a decis să fugă în SUA și s-a angajat ca femeie de serviciu. Au trecut 40 de ani de atunci, incredibil cu ce se ocupă acum Ileana

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Suma pe care a luat-o Vica Blochina pentru luna petrecută la Survivor! Românii muncesc mult şi bine pentru banii ăştia

Viva.ro Îți mai amintești de Gianina Corondan? Iată cum arată acum și cu ce se ocupă, de fapt, la 52 de ani

Observatornews.ro Maria şi-a revăzut soţul pierdut de ani de zile, cu ajutorul tehnologiei. A vrut să le lase copiilor o amintire preţioasă

Știrileprotv.ro Cum să achiți ratele la bancă rapid și eficient. Scapi pe loc de o rată de 1.800 lei cu 170 de lei

FANATIK.RO Un nou film românesc rupe topurile Netflix. Comedia este deja foarte populară, trebuie s-o vezi și tu

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 3 februarie 2023. Taurii au chef de vorbă cu oricine, despre orice, în special despre ei și problemele lor majore

PUBLICITATE Ce analize e obligatoriu să faci, anual, ca bărbat, în funcție de vârstă. Ai grijă de tine și de cei dragi